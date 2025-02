Nowe wieści na temat stanu zdrowia Sadowskiej. Wiadomo, jak się czuje

Maria Sadowska trafiła pod opiekę specjalistów na początku 2025 roku. Wokalistka wrzuciła do sieci nagranie ze szpitala 30 stycznia, w którym poinformowała o poważnych problemach zdrowotnych. - Cześć kochani. Leżę już drugi dzień w szpitalu. (...) Mam tu świetną opiekę, ale niestety nie polepszyło mi się od ostatniego razu. Jest mi smutno, dziękuję wszystkim za wszystkie życzenia od was. Nie mam siły nic publikować - przekazała zaniepokojonym fanom. Dziś wiemy, że sytuacja uległa zmianie. Co dokładnie przekazała piosenkarka?

REKLAMA

Zobacz wideo Sadowska nadaje ze szpitala

Maria Sadowska przekazała dobrego newsa. "Wysłaliście mi tyle serca"

Gwiazda chorowała ponad cztery tygodnie. Trafiła pod opiekę lekarzy z gorączką, dusznościami i infekcją. Tak długo nigdy nie chorowała. - Byłam raz na SOR-ze, brałam dwa antybiotyki i nic. Musiałam pierwszy raz w życiu odwołać koncert. Teraz leżę w szpitalu bardzo osłabiona. Apeluję do wszystkich, żeby wrócili do noszenia maseczek i dezynfekowania rąk. Uważajcie na siebie! - wyznała w ostatniej rozmowie dla Kozaczka. Z jej Instagrama dowiadujemy się, że sytuacja znacznie się poprawiła. Wokalistka przekazała radosne wieści w nowym poście. "Kochani czuję się już lepiej! Wysłaliście mi tyle serca i dobra, że chyba wasze myśli o mnie wyciągnęły mnie z głębokiej, czarnej dziury. Dziękuję. Zamieszczam piosenkę o wychodzeniu z kryzysu, bo tak właśnie się czuję. Jeszcze wiatr w oczy, ale już widzę dom. Wracam do siebie" - napisała Sadowska. Dodała również inny ważny news.

Jutro wracam do domu

- napisała radośnie 3 lutego. Życzymy dużo zdrowia!

Maria Sadowska uradowała fanów. Tak cieszą się w sieci

Gwiazda opublikowała do wspaniałych wieści rolkę z wakacji, na której śpiewa i gra razem z ukochanym. Pod nią nie brakuje radosnych reakcji. "Zdrówka Marysia", "Oby tak dalej", "Całuję was", "Zdrówka Marysiu! Kocham Twoją energię" - czytamy komentarze na Instagramie. Rolka jest nagraniem z Zanzibaru, który niedawno Sadowska odwiedziła z partnerem. Wspomniała ponadto, że w szpitalu często wracała myślami do tego wyjazdu.