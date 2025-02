Kaczorowska zalała się łzami na antenie. Mówiła o... tęsknocie za mężem

W październiku 2024 roku gruchnęła informacja, że w małżeństwie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli się nie układa. Para początkowo nie chciała komentować tych doniesień, ale po kilku tygodniach milczenia w końcu się przełamała. Celebrytka pojawiła się w show Kuby Wojewódzkiego i oficjalnie potwierdziła rozstanie. Niedługo potem o kulisach rozstania opowiedział także jej były partner. Jak się okazuje, sam był tym zaskoczony. "Nie byłem przygotowany na rozstanie w żaden sposób. Dlatego to, co ludzie odbierają jako stawianie siebie w roli ofiary, było po prostu moim rozbiciem się na tysiąc kawałków" - wyznał w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Kaczorowska wzięła ostatnio udział w programie "Królowa przetrwania". W najnowszym odcinku polały się łzy, kiedy wspomniała o swojej rodzinie.

"Królowa przetrwania". Agnieszka Kaczorowska rozpłakała się na antenie. Mówiła o tęsknocie za rodziną

Agnieszka Kaczorowska to obok Marianny Schreiber, Natsu i Pauliny Smaszcz uczestniczka programu "Królowa przetrwania". Udział tancerki w programie wywołuje spore kontrowersje. Kaczorowska zmaga się z krytyką nie tylko pozostałych uczestników, ale także widzów show. Kiedy brała udział w zdjęciach do programu, była jeszcze w związku z Maciejem Pelą i tworzyła z tancerzem rodzinę. W jednym z emocjonalnych momentów Kaczorowska kompletnie się rozkleiła i zdecydowała się na szczere wyznanie. Powiedziała, że rodzina jest jej największym wsparciem. - Całe moje życie w zasadzie pokazuje, że każdy obszar życia to są wzloty i upadki i trzeba mieć tego świadomość, że tak wygląda życie po prostu. Moim zdaniem każdy z nas potrzebuje jako człowiek takiego swojego zespołu, swojej drużyny"- zaczęła. W dalszej części wypowiedzi wspomniała o dzieciach i mężu. Aż trudno uwierzyć, że zaledwie kilka miesięcy później wszystko się rozpadło.

Najpiękniejsza drużyna na świecie to mój mąż i moje dziewczyny. Z nimi po każde zwycięstwo. Choćby cały świat był przeciwko nam

- wyznała Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska przyłapana ze znanym aktorem. Maciej Pela skomentował te doniesienia

Ostatnio w jednym z tabloidów pojawiły się zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej z popularnym aktorem. Ujęcia tancerki z Marcinem Rogacewiczem skomentował także Maciej Pela, któremu wydanie "Twojego Imperium" pokazała znajoma. Wiadomo, jak zareagował. "Zdjęcia podrzuciła mi znajoma. Jak zareagowałem? Bez emocji. Nasze małżeństwo jest jedynie na papierze. Natomiast pan Marcin nie pojawiał się wcześniej w naszych rozmowach i przestrzeni, więc podejrzewam, że łączyły ich jedynie stosunki zawodowe" - podkreślił w rozmowie z Pudelkiem. Więcej przeczytasz tutaj: Pela nie mógł się powstrzymać po zdjęciach Kaczorowskiej ze znanym aktorem. "Wpada na kolacje"