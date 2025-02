Juror "Tańca z gwiazdami" krytykuje polskie studniówki. Nie miał litości

Już wkrótce do telewizji wróci lubiany format "Taniec z gwiazdami". W najnowszej edycji show wystąpią m.in. Blanka, Grażyna Szapołowska oraz Maria Jeleniewska. Wiadomo także, kto zasiądzie w gronie jury. Poczynania uczestników oceniać będą: Rafał Maserak, Iwona Pavlović oraz Ewa Kasprzyk. Nie zabraknie także Tomasza Wygody, który udzielił ostatnio wywiadu. Wypowiedział się na temat tańca maturzystów.

Tomasz Wygoda nie jest zachwycony poziomem prezentowanym na studniówkach. Ależ słowa

W ostatniej rozmowie z "Faktem" Tomasz Wygoda został poproszony o ocenę poziomu tańca maturzystów na studniówkach. Juror programu nie był zachwycony. - Jest różnie, ale ja myślę, że (...) można na przykład w szkole zorganizować podstawy tańca. U nas powinny być podstawy tańca w ramach lekcji WF-u, nie jako dodatkowy przedmiot, bo umówmy się, na to nie ma czasu - powiedział. Wygoda zachęcał młodzież do poznania polskich tańców narodowych. - Ja bym to każdemu polecił. Nie może być tak, że polonez, który jest jednym z najłatwiejszych tańców, później sprawia nam trudność - przekazał Tomasz Wygoda podczas rozmowy z "Faktem" i zwrócił się do kamery. - Dlaczego my nie tańczymy naszych polskich tańców? Tańczmy, bądźmy dumni z tego, że mamy swoje tańce - skwitował. A jak Wy oceniacie pomysł Wygody na reformę edukacji? Dajcie znać w komentarzach i w sondzie na dole strony.

Tomasz Wygoda o Agnieszce Kaczorowskiej w "Tańcu z gwiazdami". Zapomni o konflikcie?

Do programu "Taniec z gwiazdami" wraca Agnieszka Kaczorowska. W 2024 roku głośno było o jej wypowiedzi na temat Tomasza Wygody. Aktorka w rozmowie z nami stwierdziła, że "nie jest on żadnym autorytetem". Juror nie ma jednak zamiaru chować urazy. - Mam nadzieję, że będziemy wszyscy naprawdę podchodzili do tego zawodowo. Poważnie mówiąc, ja nie słyszałem wypowiedzi Agnieszki Kaczorowskiej, my się spotkaliśmy, to jest bardzo miła osoba. Nie wiem, na ile ona powiedziała coś, co zostało przekręcone, czy coś było powiedziane w emocjach - przekazał Tomasz Wygoda w rozmowie z portalem Kozaczek.