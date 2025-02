Krzysztof Zuber i Anna Samusionek tworzyli dość burzliwy związek. W 2002 roku na świat przyszła ich córka. Niedługo później postanowili się rozstać. Przez długi czas walczyli o władzę rodzicielską. Na początku sąd zadecydował, że to aktorka powinna zająć się dzieckiem. Zuber jednak nie odpuszczał. Twierdził, że była żona utrudniała mu kontakt z córką. W 2013 roku dziewczyna uciekła do ojca, który nie miał praw rodzicielskich. Trafiła do domu dziecka. Obecnie jednak na nowo odbudowuje kontakt z mamą.

Córka Anny Samusionek wyjawiła prawdę. "Musiałam chyba dorosnąć do tej decyzji"

Anna Samusionek i jej córka wystąpiły w niedzielnym wydaniu programu "halo tu polsat". 22-latka wyjawiła, że obecnie nie ma żalu do rodziców. Wspomnienie o przeszłości jest jednak dla niej bolesne, dlatego zdecydowała się na zmianę imienia i nazwiska na Mia Samusionek. - Najpierw była zmiana nazwiska i drugiego imienia, potem pierwszego imienia. Musiałam chyba dorosnąć do tej decyzji. Muszę przyznać, że było mi głupio trochę przed mamą, bo wiedziałam, że to ona wybrała to moje pierwsze imię. Dziwnie się z tym czułam - wyznała córka aktorki w programie. Mia Samusionek wspomniała o tym, że odbudowa zaufania do mamy była bardzo trudna. - Teraz osiem lat będzie teraz w październiku, jak jesteśmy razem - skwitowała.

Anna Samusionek opowiedziała o najtrudniejszym momencie. "Zobaczyłam, że ona tego wszystkiego nie widzi"

Anna Samusionek wspomniała w śniadaniówce o najtrudniejszych chwilach. Wskazała na okres, w którym córka nie chciała jej znać. - Dla mnie, jako matki, która całe życie swoje oddawała dziecku, był ten moment, kiedy zobaczyłam, że ona tego wszystkiego nie widzi, nie czuje, nie wierzy w moją miłość, nie wierzy w moją troskę, nie wierzy w to, że ja chcę tego, co najlepsze dla niej. Oczywiście było to na skutek manipulacji, ale to nie miało znaczenia, bo po prostu to się działo i to był szok - wyznała Anna Samusionek w programie "halo tu polsat". Zdjęcia aktorki i jej córki znajdziecie w naszej galerii.

