Anna Lewandowska chętnie udostępnia w sieci zdjęcia swoich córek. Nie da się jednak ukryć, że unika pokazywania ich twarzy. 2 lutego był ważnym dniem dla jej ukochanego, Roberta Lewandowskiego. Trwa ważny mecz FC Barcelony z Deportivo Alaves. Piłkarz jak zwykle może liczyć na ogromne wsparcie. Na trybunach nie mogło zabraknąć żony wraz z Klarą i Laurą. Lewa udokumentowała ten wyjątkowy moment.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska o otaczającym nas świecie. Mówi o ciągłym lęku

Anna Lewandowska kibicuje Robertowi wraz z Klarą i Laurą. Spójrzcie na ich stylizacje

Anna Lewandowska postanowiła podzielić się zdjęciami córek na InstaStories. Klara oraz Laura złapały mamę za rękę i z entuzjazmem wybrały się na mecz taty. Dziewczynki chętnie kibicują ojcu podczas ważnych rozgrywek. Nie można pominąć ich uroczych stylizacji. Tym razem Lewa wybrała dla córek jaskrawozielone koszulki sportowe. Laura miała również spodenki i skarpetki w tym samym kolorze. Nie mogło zabraknąć naszytych imion i numeru "9". Sama celebrytka postawiła na wygodę. Na meczu kibicowała w jeansach i ciemnej kurtce. Wygląda na to, że wsparcie najbliższych podziałało na piłkarza. Lewandowski strzelił pierwszego gola w rozgrywce. Tuż po sukcesie męża, Anna Lewandowska opublikowała nagranie na InstaStories. Sportowiec pokusił się na miły gest i przesłał buziaki żonie i córkom z boiska. Zdjęcia Laury i Klary znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska szczerze o wychowaniu dzieci. Jak zmieniła się jej codzienność po urodzeniu Laury i Klary?

Pod koniec 2024 roku w wydaniu "halo tu polsat" Lewa wyznała, jak wygląda jej codzienność z córkami. - Dzień jest podporządkowany pod dzieci. Praca zdalna, bo prowadzę firmę w Polsce. Mój mąż codziennie trenuje, rano zawozimy dzieci, on jedzie do pracy, ja jadę do pracy, a potem spędzamy czas razem - zdradziła. Dodała, że dzieci zmieniły jej życie. Kobieta wyznała, że jest dużo wrażliwsza. - Od kiedy urodziłam dzieci, dużo płaczę. Wzruszam się ostatnio bardzo szybko. Wiem, że może się wydawać, że w skorupie siedzę, uczę się karate, potem kick-boxing - przyznała w wywiadzie.