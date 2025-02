30 stycznia Maria Sadowska opublikowała na swoim instagramowym koncie niepokojące nagranie, na którym zwróciła się do fanów, nadając ze szpitalnego łóżka. Gwiazda przyznała, że od dwóch dni leży w placówce medycznej, a także wyjaśniła, że wymagała hospitalizacji z powodu niepoprawiającego się stanu zdrowia. - Mam tu świetną opiekę, ale niestety nie polepszyło mi się od ostatniego razu - tłumaczyła.

Zobacz wideo Przejmujące nagranie Marii Sadowskiej. Przebywa w szpitalu

Maria Sadowska opowiedziała o aktualnym stanie zdrowia. Co dolega gwieździe?

Maria Sadowska w niedawnej rozmowie z Kozaczkiem przyznała, że czuła się źle już od jakiegoś czasu. Artystka ze smutkiem stwierdziła, że nie była świadoma tego, w jak złym jest stanie i cały czas starała się pracować. Przy okazji wymieniła towarzyszące jej dolegliwości. - Kochani, dziękuję! Nawet nie wiedziałam, że jest jakiś odzew! Od czterech tygodni jestem już chora. Na początku miałam tylko kaszel, więc faktycznie chodziłam do pracy, żeby skończyć montaż mojego nowego filmu: "Sami w domu". Ale potem się rozłożyłam w domu. Nigdy w życiu nie byłam tak chora - gorączka, dreszcze, bóle całego ciała, duszności i zero sił. I ciągle taki schemat: tak trzy dni lepiej, a potem znowu trzy dni gorączki - wyznała. W dalszej części wypowiedzi dla serwisu Sadowska wyjawiła, że wymagała pomocy medycznej z powodu poważnej infekcji, której nie udało się opanować antybiotykami w domu. - Byłam raz na SOR-ze, brałam dwa antybiotyki i nic. Musiałam pierwszy raz w życiu odwołać koncert. Teraz leżę w szpitalu bardzo osłabiona. Apeluję do wszystkich, żeby wrócili do noszenia maseczek i dezynfekowania rąk. Uważajcie na siebie! - zaapelowała do fanów artystka.

Maria Sadowska zwróciła się do fanów. Czuje się lepiej?

Maria Sadowska właśnie dodała na swoje instagramowe konto kolejne InstaStories, w którym uspokoiła fanów. Gwiazda zamieściła w sieci zdjęcie wykonane w szpitalnej windzie, wyjaśniając, że jej stan zdrowia uległ poprawie - "Kochani, już jest lepiej. Właśnie wstałam z łóżka i jadę windą w szaloną podróż po kawę! Hej przygodo!" - napisała Sadowska przy zamieszczonej fotografii.