Szokujące wieści dotarły właśnie z Wielkiej Brytanii. Wyszło na jaw, że Angela Rayner miała dopuścić się lobbingu wśród urzędników służby cywilnej i Pałacu Buckingham. Polityczka Partii Pracy nazwała księcia Andrzeja "zboczeńcem" i tym samym unicestwiła jego szanse na zostanie królem.

Angela Rayner chciała zablokować kandydaturę księcia Andrzeja. Tak go nazwała

Według informacji zawartych w książce "Get In" autorstwa Patricka Maguire'a i Gabriela Pogrunda, która opowiada o dojściu Partii Pracy do władzy, brytyjska polityczka dążyła do tego, aby książę Andrzej został skreślony z listy doradców stanu. Nazywając go "zboczeńcem" próbowała zablokować jego kandydaturę na króla. Według nowej publikacji, wicepremier miała walczyć także o usunięcie księcia Yorku z oficjalnej listy zastępców, gdyby monarcha nie był w stanie wykonywać swoich obowiązków. "Nie zamierzam głosować za utrzymaniem tego 'zboczeńca'" - oświadczyła wówczas Rayner. Przyjmuje się, że kontrowersyjna opinia polityczki na temat 64-latka wynikała z jego powiązań z biznesmenem Jeffreyem Epsteinem, którego skazano za pedofilię. "Powiedziała, że uważa to za ogromny problem i że rząd musi się tym zająć, i że zaoferuje ponadpartyjne wsparcie, aby upewnić się, że tak się stanie" - napisali autorzy w książce "Get In".

Książę Andrzej kłamał w sprawie Jeffreya Epsteina? Ujawniono jego korespondencję

Jeffrey Epstein został znaleziony martwy w swojej celi więziennej w 2019 roku. W tym samym roku książę Andrew udzielił kontrowersyjnego wywiadu dla Newsnight, w którym twierdził, że zerwał kontakt z Epsteinem w grudniu 2010 roku. Jednak e-maile z lutego 2011 roku, ujawnione w aktach sądowych przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego, który wspierał apelację byłego szefa Barclays Jes Staleya, wskazują na to, że 64-latek nie mówił prawdy. W jednej z wiadomości książę Andrzej miał napisać do Epsteina: "Pozostańmy w kontakcie, a wkrótce jeszcze trochę się pobawimy!". Czytaj więcej: Książę Andrzej kłamał? Wyciekły jego wiadomości do Jeffreya Epsteina

