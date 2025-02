Marianna Schreiber i Agnieszka Kaczorowska poznały się w drugiej edycji "Królowej przetrwania". Szybko wyszło na jaw, że celebrytki się nie polubiły. Mocne słowa padły już jakiś czas temu. - Jej zachowanie było moim zdaniem absolutnie nieakceptowalne - tak w rozmowie z Plotkiem o Mariannie wypowiedziała się tancerka. Później piłeczka została odbita. "Mówiłam wprost, że gdy obserwowałam Agnieszkę w internecie, to wydawała się taka super i taka kipiąca szczęściem i przykładnością, a na żywo zobaczyłam co innego, inną osobę i że jest zakłamana" - stwierdziła w sieci Marianna. Wygląda na to, że to jednak nie koniec konfliktu.

Marianna Schreiber ostro o Agnieszce Kaczorowskiej. Takich słów nikt się nie spodziewał

Marianna Schreiber nie ukrywa, że nie przepada za Agnieszką Kaczorowską. Jeden z obserwatorów zapytał ją, czy opinia o tancerce powstała w czasie "Królowej przetrwania", czy wykreowała się już wcześniej. Uczestniczka programu nie gryzła się w język. "To nie chodzi o sympatię czy jej brak. Po prostu to jest ta wyniosłość i próba pokazania innym: 'Patrzcie, ja jestem od was lepsza', 'ja jestem w tym kraju na górze tabeli, a wy na dole'. A ja tego u ludzi nie lubię. I w programie właśnie się o tym przekonacie. Wypowiadam się tylko na podstawie bycia w programie. Po prostu idąc do programu, myślałam, że jest tą samą kobietą, co na Instagramie. Przekonałam się, widząc wiele sytuacji przykrych, że nie i tyle" - stwierdziła Marianna Schreiber w mediach społecznościowych. Co sądzicie?

Na profilu Agnieszki Kaczorowskiej pojawił się wymowny post. Chodzi o Schreiber?

Na profilu tancerki pojawił się nowy post. Agnieszka Kaczorowska w mediach społecznościowych pokusiła się o kilka słów na temat spokoju i wdzięczności. Choć nie napisała wprost, czy jej wpis dotyczy Marianny Schreiber, wiele na to wskazuje. "Szkoda czasu na walkę. Wybieram spokój, wdzięczność, radość, miłość, zachwyt. Wybieram wolność. Wybieram piękne życie" - czytamy pod jej nagraniem. Fani odezwali się w komentarzach. "I bardzo dobrze? Masz prawo do życia według swoich zasad. Gratuluję odwagi. Powodzenia", "Wdzięczność i spokój są najważniejsze. Reszta się ułoży. Pozdrawiam" - pisali. ZOBACZ TEŻ: Pela nie mógł się powstrzymać po zdjęciach Kaczorowskiej ze znanym aktorem. "Wpada na kolacje"