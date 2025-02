31 stycznia głośno było o zakupie nowej nieruchomości przez Roberta Lewandowskiego. Piłkarz został właścicielem nieruchomości na Majorce o wartości 46 mln złotych. Okazuje się, że to nie jedyna polska gwiazda, która rozgląda się za posiadłościami za granicą. Cezary Pazura właśnie wyjawił, że on i jego rodzina myśleli nad wyjazdem z Polski. Powód jest poruszający.

Cezary Pazura myślał o wyprowadzce z Polski. Wie, w jakim kraju chciałby zamieszkać

Nie jest tajemnicą, że w ostatnich latach wielu celebrytów z Polski zdecydowało się na zakup posiadłości za granicą. Wśród nich znaleźli się m.in. Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska, a także Dorota Szelągowska. Czy ma szansę dołączyć do nich także Cezary Pazura? Aktor w rozmowie z portalem Jastrząb Post przyznał, że w przeszłości rozważał przeprowadzkę. - Chyba każdy o czymś takim myślał. Myśmy o tym myśleli w 2022 roku, kiedy wybuchła wojna (w Ukrainie - przyp.red.), że kto wie, czy nie będziemy się musieli ewakuować z Polski - wyznał. Dodał jednak, że teraz takie myśli nie zajmują już jego głowy. - Chyba każdemu z nas taka myśl przeszła przez głowę, ale nie, w tej chwili nie myślimy o niczym takim, bo ja jestem bardzo z Polską związany, nie mógłbym mieszkać nigdzie indziej - wyjaśnił.

Mimo to Pazura zdradził, na jaki kraj padłby wybór, gdyby jednak zdecydował się opuścić ojczyznę. - Najbardziej z moich podróży podobała mi się ta do Australii. I tam bym na przykład mógł kiedyś zamieszkać - zdradził w rozmowie z Jastrząb Post.

Cezary Pazura chciałby zamieszkać w Australii. Ma zaskakujący powód

W dalszej części rozmowy Pazura wytłumaczył, dlaczego wybrałby właśnie Australię. - Tam jest tak, jak ja sobie wyobrażam, jak powinno być. Czyli kraj nie ma sąsiadów. Proszę zauważyć, że wszystkie największe konflikty są z sąsiadami. Jak nie z Rosją to z Niemcami. To jest olbrzymi kraj, wielkich możliwości. Jest różnorodny kulturowo, rządzi się bardzo mocnymi zasadami i to mi się podoba. Jest porządek, jest spokój, jest duża kultura i wszystko tam jest fantastyczne. I przede wszystkim w zimę jest lato - posumował aktor. A czy wy, planujecie wyprowadzkę? Dajcie znać w sondzie poniżej.