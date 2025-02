Agnieszka Włodarczyk z Robertem Karasiem i synem pod koniec 2021 roku przeprowadzili się do Dubaju. Obecnie mieszkają na wyspach Amwaj w Bahrajnie. Po zamieszczanych przez gwiazdę zdjęciach i nagraniach w sieci można było odnieść wrażenie, że aktorka i sportowiec odnaleźli swoje miejsce na ziemi. Najnowszy wpis celebrytki zdaje się jednak temu przeczyć.

Agnieszka Włodarczyk o poszukiwaniu stałego miejsca. Chciałaby zapewnić synowi stabilność

Agnieszka Włodarczyk w swoim nowym wpisie w sieci podzieliła się refleksami na temat życiowych oczekiwań i planów. Aktorka w treści postu nie ukrywa, że po latach życia na walizkach, marzy o znalezieniu stałego miejsca na ziemi, w którym mogłaby poczuć się jak w domu. Gwiazda wspomniała także, że teraz chciałaby skupić się na spokoju, zapewnieniu synowi stabilności oraz znalezieniu dla pociechy odpowiedniej szkoły. "Chciałabym znaleźć swoje miejsce na ziemi (już chyba wiem, gdzie), skąd nie będzie mi się chciało nigdzie wyjeżdżać. Ogarnąć małemu fajną szkołę, zapisać go na zajęcia dodatkowe, żeby mógł się wyszaleć i po prostu spokojnie żyć. Mieć rutynę, zaplanować co będzie jutro, douczyć się angielskiego, czytać książki, zgłębić tajniki gotowania (bo to mnie uspokaja), oglądać dobre filmy i robić rzeczy, które są inspirujące" - zdradziła. Pod postem zaroiło się od komentarzy fanek, które utożsamiają się z aktorką. "Pani Agnieszko! Uwielbiam panią za to, że jest pani sobą", "A podziel się, gdzie to idealne miejsce? Ja od 11 lat mieszkam za granicą, obecnie Londyn, ale coraz częściej myślę, że już czas się ruszyć i osiąść gdzieś indziej..." - pisały.

Agnieszka Włodarczyk nie zapomniała o swoich fanach. Przygotowuje dla nich coś specjalnego

Agnieszka Włodarczyk w swoim instagramowym wpisie wyjawiła również, że ma w planach zrealizowanie interesującego pomysłu swoich fanów, o który ci od dawna ją prosili. "Chciałabym też zabrać się za nagranie bajek dla was, pamiętam, jak mnie do tego namawialiście. Obiecuję, że to zrobię" - wyznała aktorka. Na koniec Agnieszka Włodarczyk poprosiła swoich fanów o radę. "A wy? Co teraz sprawiłoby, żebyście czuli spokój? Pomijając oczywiście kwestię pieniędzy, bo fajnie mieć ich tyle, żeby o nich nie myśleć" - zapytała gwiazda.