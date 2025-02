Muniek Staszczyk otwarcie opowiada o tym, że jest wierzący. W październiku 2024 roku muzyk wystąpił w porannym paśmie stacji Telewizja Republika i wspominał m.in. o papieżu Janie Pawle II. - Towarzyszył mojemu pokoleniu do 2005 roku, do momentu, gdy zamarła cała Warszawa, cała Polska i cały świat katolicki. Chcąc nie chcąc, powiem banał, to jest papież mojego pokolenia. [...] Przez całe moje życie się przewijał - mówił w wywiadzie. Teraz Muniek Staszczyk ponownie pojawił się w śniadaniówce. Tym razem odwiedził stację Polsat. Nie był sam w studiu.

Muniek Staszczyk przyjaźni się z księdzem. "Zaczynamy rozmawiać o..."

Muniek Staszczyk porozmawiał z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim w sobotnim wydaniu programu "halo tu polsat". Towarzyszył mu ksiądz Robert Hodyna, z którym przyjaźni się od wielu lat. Mężczyźni podzielają wspólną pasję, jaką jest muzyka. - Na początku spotykamy się, żeby porozmawiać o sprawach duchowych i to bardzo głębokich. To jest ta podstawowa wersja naszego spotkania, a później dopiero przy kawie, przy herbacie zaczynamy rozmawiać o sprawach muzycznych, związanych z kinem, ze sztuką, z literaturą - opowiadał w śniadaniówce ksiądz Robert Hodyna.

Muniek Staszczyk dodał, że bardzo dobrze dogaduje się także z innymi duchownymi. - Jestem zaprzyjaźniony z różnymi zakonnikami: dominikanami, franciszkanami i po prostu, musi się to łączyć - wyjawił podczas rozmowy z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. Zdjęcia z wizyty muzyka w śniadaniówce Polsatu znajdziecie w naszej galerii.

Muniek Staszczyk w "halo tu polsat" opowiedział o wierze. "To jest sinusoida"

W trakcie rozmowy nie zabrakło także szczerego wyznania Muńka Staszczyka na temat wiary. Muzyk przyznał, że czasami przechodzi przez gorsze chwile. - Wiara to jest łaska, to nie jest rzecz, którą można pojąć tak racjonalnie. Jestem w tej swojej drodze chrześcijańskiej od 26 lat, ale to jest sinusoida, jak w życiu. Zawsze się można wyspowiadać i wtedy jest ok - powiedział piosenkarz w studiu "halo tu polsat".