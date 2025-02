Emerytury gwiazd to temat, który od dłuższego czasu wzbudza wiele emocji. Artyści często narzekają na zbyt niskie kwoty świadczenia. - Nie dałbym rady przeżyć z tego, co ZUS jest mi łaskaw zapłacić, więc będę musiał śpiewać do śmierci, jak Mieczysław Fogg - komentował niezadowolony Krzysztof Cugowski dla "Super Expressu". Urszula Dudziak ma podobne zdanie.

Urszula Dudziak ostro o emeryturze. "Jestem niezadowolona"

Urszula Dudziak udzieliła ostatnio wywiadu dla portalu Jastrząb Post. Wokalistka nie kryła niezadowolenia z wysokości świadczenia emerytalnego. Nie gryzła się w język. - Wielu artystów narzeka na to, że my jesteśmy po macoszemu traktowani przez rząd, przez ministerkę kultury, bo rzeczywiście, gdybyśmy mieli żyć tylko z emerytury, nie dalibyśmy rady. Nie wiadomo, jak długo będziemy jeszcze śpiewać, grać lub tworzyć. Jestem niezadowolona i uważam, że powinniśmy mieć o wiele większą emeryturę - powiedziała piosenkarka.

Zdaniem Urszuli Dudziak należy znaleźć wyjście z tej "trudnej" dla artystów sytuacji. Podała przykład. - Gdy dostajemy jakieś nagrody czy inne wyróżnienia, to powinno się to łączyć z jakąś rekompensatą finansową, z dożywotnią sumą, która pomogłaby artystom godnie żyć - przekazała portalowi Jastrząb Post. A co wy sądzicie o emeryturach gwiazd? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach oraz oddania głosu w naszej sondzie na dole strony.

Urszula Dudziak narzeka na ceny. "Tak mało kasy państwo nam oferuje..."

W dalszej części rozmowy Urszula Dudziak wspomniała o kosztach życia w Polsce. Próbowała wynająć córce mieszkanie i negatywnie się zaskoczyła. - Szukałam mieszkania dla mojej córki, która przyjechała z Nowego Jorku i najtańsze mieszkania (dwupokojowe - przyp.red.) w centrum były w okolicy sześciu tysięcy. [...] Tak mało kasy państwo nam oferuje, jak z tego żyć? A są ludzie, którzy żyją tylko z emerytury - powiedziała. Urszula Dudziak ma nadzieję na zmiany. - Uważam, że trzeba to jakoś naprawić, bo to jest wstyd - skwitowała wokalistka w rozmowie z portalem Jastrząb Post.