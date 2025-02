Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski uchodzili za jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. W 2019 roku na świat przyszła ich córka Helena. Małżeństwo aktorów nie przetrwało jednak próby czasu. Piotr Stramowski ułożył sobie życie u boku Natalii Krakowskiej. W ostatnim wywiadzie dla portalu Świat Gwiazd aktor wrócił wspomnieniami do momentu rozwodu oraz wyjawił, jak Katarzyna Warnke zareagowała na jego związek.

REKLAMA

Zobacz wideo Bosacka szczerze o rozwodzie. Wspomniała o randkach

Piotr Stramowski o powodzie rozpadu małżeństwa. "Człowiek mądrzeje"

Mateusz Szymkowiak zapytał Piotra Stramowskiego o to, dlaczego jego małżeństwo z Katarzyną Warnke dobiegło końca. Aktor udzielił obszernej odpowiedzi. - Coś się w końcu wyczerpuje chyba lub po prostu człowiek mądrzeje. Nie mam na myśli, że ja zmądrzałem. My zmądrzeliśmy. Wydaje mi się, że to była piękna miłość, bardzo taka burzliwa i temperamentna, ale to był w pewnym sensie ślepy zaułek, jeśli o nas chodzi. Czasami tak jest, że coś jest po coś - wyznał Stramowski. Aktor jest dumny z tego, że dzięki relacji z Warnke został ojcem. - Nasz związek był po to, żeby urodziła nam się Helenka i to jest owoc naszej miłości. Jeden i niepowtarzalny. I tak sobie to tłumaczymy, bo ciężko jest powiedzieć: dlaczego - dodał aktor.

Stramowski wspomniał także o tym, że jego małżeństwo z Warnke było przepełnione kłótniami. - Jesteśmy temperamentni. Ja chciałem mieć rację, Kasia chciała mieć rację i ciężko nam było znaleźć wspólną rację. To jest takie moje gdybanie. Dużo się przepychaliśmy między sobą - powiedział i dodał, że razem z Warnke próbowali ratować swój związek, chodząc na terapię małżeńską. - Tak pomogło, że się rozstaliśmy - wyznał dla Świata Gwiazd.

galOtwórz galerię

Piotr Stramowski o nowej partnerce. Tak zareagowała Katarzyna Warnke

Obecnie Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke mają bardzo dobre relacje. Aktor wyjawił, jak przekazał byłej ukochanej wiadomość o tym, że ma nową partnerkę. - Ja od razu powiedziałem. Miałem COVID, siedziałem w mieszkaniu wynajętym od znajomego. Kasia była kochana, bo jeszcze przynosiła mi jakieś jedzenie, bo ja nie mogłem wychodzić, więc przynosiła mi to jedzenie. Ja już poznałem Natalię, coś tam pisaliśmy dużo i tak mi już było głupio, więc powiedziałem Kaśce, że poznałem kogoś - opowiedział Stramowski. Warnke nie kryła zdziwienia tą informacją. - W szoku była. No i tyle w sumie - wyjawił aktor dla Świata Gwiazd.