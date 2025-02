Marcin Hakiel jest ukochanym Dominiki Serowskiej. 4 grudnia 2024 roku na świat przyszedł ich syn Romeo. Serowska jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pokazuje swoją codzienność i zdjęcia z życia prywatnego. Ostatnio zakochani zdradzili nieco więcej w zapowiedzi programu TTV. Marcin Hakiel tym razem nie gryzł się w język.

Marcin Hakiel chce mieć więcej dzieci? Reakcja Dominiki Serowskiej mówi wszystko

Marcin Hakiel ma również dwójkę dzieci z poprzedniego związku. Ostatnio tancerz wyznał, że jest otwarty na następną pociechę. - Z naszą ginekolog już planujemy kolejne dziecko. Nie wiem, czy mnie nie zabije, że to powiedziałem do kamery. O, widzę, że mnie chyba zabije. Ja tam nie zamykam fabryki - mówił ze śmiechem. Co na to Dominika Serowska? Ukochana Hakiela nie była zachwycona jego wypowiedzią. Od razu zabrała głos. - Najpierw chciałabym odnaleźć się w roli mamy jednego dziecka, a potem pomyśleć ewentualnie o kolejnych - odparła.

Dominika Serowska nawiązała do dzieci Hakiela z małżeństwa z Katarzyną Cichopek. Nie szczędziła słów

Dominika Serowska wyjawiła parę szczegółów z życia prywatnego. Przy okazji premiery nowego odcinka popularnej serii stacji TTV ukochana Marcina Hakiela nawiązała do jego pociech z poprzedniego związku. Wyznała, że tancerz bardzo się angażuje w to, aby poświęcić uwagę wszystkim dzieciom na równi. Chce również, aby jego wkład w opiekę nad potomstwem był taki sam, jak byłej żony. - Zdecydowałam się na związek z mężczyzną, który już ma swoją przeszłość. Marcin jest bardzo zaangażowany. Bardzo walczył o to, żeby jednak te dzieci były z nim właśnie podzielone po równo, czyli tydzień u mamy, tydzień u niego. Trzeba teraz umieć to wszystko pogodzić, żeby każdy był zadowolony i czuł się zaopiekowany, ale wydaje mi się, że całkiem nieźle nam idzie - powiedziała Serowska.