Jakub Rzeźniczak w listopadzie 2002 roku wziął ślub, a w lutym ubiegłego roku wraz z żoną Pauliną doczekał się córki. Na Instagramie piłkarza dominują kadry rodzinne, a on sam chętnie dzieli się kulisami codzienności. Teraz Rzeźniczak pochwalił się zmianą w wyglądzie. Na ostatnim nagraniu pokazał nowy, śnieżnobiały uśmiech.

To nie pierwszy raz, kiedy były zawodnik Kotwicy Kołobrzeg przeszedł metamorfozę. W październiku 2024 roku 38-latek powiadomił swoich obserwatorów, że ma za sobą dwie operacje nosa. - Generalnie to moja druga operacja, bo pierwszą zrobiłem w 2017 roku, ale dwa miesiące po niej dostałem z łokcia i znów był krzywy. Taki lekki księżyc - wyjaśnił wówczas na InstaStories.

30 stycznia Rzeźniczak przeszedł kolejną zmian. Okazuje się, że piłkarz zafundował sobie nowy uśmiech. "Na boisku moje zęby nie raz oberwały - zderzenia, upadki, twarda gra… Przez lata były kruszone, ścierane i wystawiane na próbę" - zaczął na Instagramie. Wyjawił, że jego zęby ucierpiały przez stres. "Dodatkowo stres też zrobił swoje. Ale teraz? Teraz mogę znów cieszyć się uśmiechem, jak nigdy wcześniej!" - podsumował. Do opisu dołączył krótką relację z wizyty w gabinecie stomatologicznym. W filmie nie zapomniał pokazać, jak teraz wyglądają jego zęby. Jesteście ciekawi? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Internauci nie ukrywali zainteresowania ceną metamorfozy. Do dyskusji pod nagraniem postanowił włączyć się sam stomatolog, który wykonywał zabieg. "Zęby górne i dolne kosztują 20 tys. zł. Jest to jest bonding, estetyczna odbudowa bez szlifowania (piłowania swoich zębów)" - odpowiedział.

Jakub Rzeźniczak pochwalił się zębami. Internauci obawiali się jednego

Decyzja Rzeźniczaka o poprawieniu uzębienia ewidentnie przypadła internautom do gustu. Pod postem piłkarza zaroiło się od zachwytów. "Wyglądasz jak milion dolarów", "Jest ogień", "Bardzo fajny, nieprzerysowany efekt" - komentowali. Część osób biorących udział w dyskusji przyznała, że miała obawy co do efektu końcowego. "Dobrze, że nie tureckie", "Uff, bałam się, że będzie turecki uśmiech" - czytamy.