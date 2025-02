Ostatnia publikacja Seleny Gomez błyskawicznie obiegła internet. Piosenkarka na krótkim nagraniu nie może powstrzymać się od płaczu. Zareagowała tym samym na wprowadzone właśnie zmiany przez Donalda Trumpa, po których w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się masowe aresztowania i deportacje "nieudokumentowanych" imigrantów w związku z podejrzeniem o naruszenie prawa. Teraz na film 32-latki zareagował Biały Dom.

Donald Trump wykorzystał łzy Seleny Gomez. Skonfrontował reakcję gwiazdy z... ofiarami morderstw

Choć film Seleny Gomez zniknął już z sieci, nie przeszkodziło to prawicowym politykom wystosowaniu słownych ataków w stronę piosenkarki. W jednym z nich nawoływano nawet do deportacji samej Seleny Gomez. Przypomnijmy, że jej ojciec, Ricardo Joel Gomez, ma korzenie meksykańskie. To, co jednak najbardziej zaskoczyło internautów, to reakcja Białego Domu. Na oficjalnym profilu administracji na Instagramie pojawiło się zmontowane wideo, które łączy rozpacz Seleny Gomez z wypowiedziami matek osób, które zostały zabite przez nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych.

W nagraniu wystąpiły matki Kayly Hamilton, Jocelyn Nungaray i Rachel Morin. Każda z nich opisała siebie jako ofiarę morderstwa, którego sprawcami byli nielegalni imigranci. Kobiety nie tylko wyraziły wątpliwości co do autentyczności emocji Seleny Gomez, ale także głośno zadeklarowały poparcie wobec kontrowersyjnej decyzji Donalda Trumpa. - Oglądanie tego wideo sprawia, że trudno uwierzyć w autentyczność i prawdziwość emocji, ponieważ jest aktorką - oceniła Alexis Nungaray. Matka Kayly Hamilton zarzuciła natomiast Gomez brak refleksji nad śmiercią ich córek.

Donald Trump zaprosił do dyskusji matki zamordowanych dzieci. W stronę 78-latka spłynęły pochwały

W dalszej części filmu kobiety zaczęły pozytywnie wypowiadać się na temat ostatniej aktywności Trumpa. "Tak bardzo cieszę się z tego, że Trump wygrał", "Wziął odpowiedzialność, wykonał pierwsze ruchy i sprawił, że coś się zadziało", "Prezydentowi Trumpowi naprawdę zależy na Amerykanach i amerykańskich rodzinach. Wspieramy prezydenta Trumpa" - można usłyszeć z ust zaproszonych kobiet.