Wisława Szymborska jest autorką takich utworów jak "Wieża Babel", "Koniec i początek" czy "Nic dwa razy". Wybitna poetka zdobyła uznanie na całym świecie, a w 1996 roku została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Szymborska niemal całe życie związana była z Krakowem i po śmieci 1 lutego 2012 roku została pochowana na cmentarzu Rakowickim. Tak dziś wygląda grób poetki.

Wisława Szymborska zmarła 13 lat temu. Tak wygląda jej grób

Wisława Szymborska nie ukrywała, że zawsze ceniła sobie spokój. W swojej karierze nie zależało jej na laurach, a samym tworzeniu. Nie miała ochoty wchodzić w rolę nagrodzonej i starała się unikać wywiadów. Na pytanie, jak się czuje jako noblistka, odpowiedziała, że wolałaby mieć sobowtóra. "Sobowtór by jeździł, sobowtór by udzielał wywiadów, a ja bym sobie pisała" - wyznała.

Wisława Szymborska zmarła 1 lutego 2012 roku. Odeszła w wieku 89 lat. Spoczęła na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w rodzinnym grobowcu. Odwiedzając grób pisarki w rocznicę śmierci, można zauważyć, że pamięć o niej nadal jest żywa. Na nagrobku znajduje się na nim mnóstwo zapalonych zniczy. Nie brakuje także kwiatów. Uwagę zwraca napis na jednym ze zniczy, który podkreśla związanie Szymborskiej z miastem. "Miasto Kraków pamięta" - możemy przeczytać. Miejsce spoczynku Szymborskiej jest bardzo zadbane. Zdjęcia grobu Wisławy Szymborskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Wisława Szymborska pisała o swojej śmierci. Takie słowa pojawiły się w jej utworze

Wisława Szymborska wielokrotnie poruszała w swojej poezji tematykę śmierci. Co więcej, pisała również o własnym odejściu. W utworze "Nagrobek" w żartobliwy sposób opisywała swoje wyobrażanie na temat tego, co stanie się po tym, jak umrze. "Tu leży staroświecka jak przecinek autorka paru wierszy. Wieczny odpoczynek raczyła dać jej ziemia, pomimo że trup nie należał do żadnej z literackich grup. Ale też nic lepszego nie ma na mogile oprócz tej rymowanki, łopianu i sowy. Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy i nad losem Szymborskiej podumaj przez chwilę" - czytamy.