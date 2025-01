31 stycznia gwiazdy pojawiły się w Warszawie na premierze spektaklu "Przebłyski" w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. "'Przebłyski' to przedstawienie o umieraniu. Rosa przychodzi po Abrasza, żeby przeprowadzić go bezpiecznie na drugą stronę; a równocześnie urządza mu rodzaj czyśćca" - poinformowała autorka w rozmowie z portalem pap.pl. Premiera odbyła się w Teatrze Collegium Nobilium. Wśród gwiazdy pojawił się m.in. dawno niewidziany Andrzej Nejman czy znane małżeństwo Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak. Ewy Kasprzyk można było nie poznać. Wszystko przez nową fryzurę.

Premiera sztuki "Przebłyski" w Teatrze Collegium Nobilium. Andrzej Nejman na ścianie z córką

Andrzej Nejman przed laty zyskał ogromną popularność dzięki roli Waldka w serialu "Złotopolscy". Aktor wybrał na ten wieczór luźne zestawienie i do przetartych jeansów założył szarą marynarkę. Nejman zabrał ze sobą 15-letnią córkę, z którą chętnie pozował do zdjęć. Aktor ma dwójkę dzieci, syna Jakuba, który przyszedł na świat w 2007 roku i córkę Martę, która urodziła się w 2010 roku. Aktor był także niedawno gościem w programie "halo tu polsat". Aktor na własnej skórze przekonał się, czym jest kryzys wizerunkowy. Nieprzychylne doniesienia zrujnowały jego reputację i bardzo odbiły się na jego zdrowiu psychicznym. - Moje dzieci nie chciały wrócić do szkoły, bo miały od rówieśników pytania: "kiedy twój tata pójdzie do więzienia? - wspominał w programie. Wyjawił, że był w bardzo ciężkim stanie psychicznym. - Nie wiedziałem, że takie stany istnieją, taka kompletna niemoc - podsumował. Więcej przeczytasz tutaj: Osobiste wyznanie Nejmana. Przeszedł załamanie nerwowe. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na gorze strony.

Mikołaj Krawczyk brylował na ściance z ukochaną. Sylwia Juszczak-Krawczyk postawiła na klasyczną elegancję

Na ściance pojawił się także Mikołaj Krawczyk, który spędzał ten wieczór w towarzystwie swojej partnerki. Sylwia Juszczak-Krawczyk wybrała klasyczny damski garnitur, do którego założyła białą bluzkę. Całość dopełniła sznurem pereł. Krawczyk zdecydował się na ciemne jeansy, granatową marynarkę i koszulę w modnym, burgundowym odcieniu w kwiatowy wzór. Aktor założył także okulary nawiązujące do stylistyki lat 70. Szczególną uwagę zwróciła również Ewa Kasprzyk. Aktorka pokazała się w nowej fryzurze. Zdaje się, że zdecydowała się na przyciemnienie włosów.