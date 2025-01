Marcin Hakiel po głośnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek związał się z Dominiką Serowską. Para doczekała się pierwszego potomka. 4 grudnia na świat przyszedł ich syn Romeo. Niedawno pojawili się w programie "Dzień dobry TVN" i opowiedzieli o życiu rodzinnym. Dominika Serowska jest także aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pokazuje syna. Narzeczona Hakiela i tancerz są wylewni także w wywiadach. Wspomnieli, jak wyglądały początki budowania ich relacji.

Dominika Serowska opowiedziała o początku związku z Hakielem. "Walczył o dzieci"

Marcin Hakiel i Dominika Serowska pojawili się ostatnio w zapowiedzi programu "Back to School. Prawdziwy egzamin", gdzie goście powracają wspomnieniami do czasów szkoły. Odcinek z udziałem pary zostanie wyemitowany 2 marca. Zdjęcia do serii były realizowane jesienią, zanim na świat przyszedł ich syn. Przy okazji premiery nowego odcinka popularnej serii stacji TTV para wyjawiła kilka szczegółów z życia prywatnego. Dominika wspominała o dzieciach Hakiela ze związku z Katarzyną Cichopek. Podkreśliła, że tancerz bardzo się angażował, aby opiekować się dziećmi na równi z byłą partnerką.

Zdecydowałam się na związek z mężczyzną, który już ma swoją przeszłość. Marcin jest bardzo zaangażowany. Bardzo walczył o to, żeby jednak te dzieci były z nim właśnie podzielone po równo, czyli tydzień u mamy, tydzień u niego. Trzeba teraz umieć to wszystko pogodzić, żeby każdy był zadowolony i czuł się zaopiekowany, ale wydaje mi się, że całkiem nieźle nam idzie

- wyjawiła Serowska.

Marcin Hakiel marzą o dużej rodzinie. "Z naszą ginekolog już planujemy kolejne dziecko"

Marcin Hakiel podkreślił w rozmowie, że stara się wykorzystywać każdą chwilę, którą spędza ze swoimi starszymi pociechami. Co ciekawe, wyjawił, że nie zamierza poprzestać na trójce dzieci i chce mieć liczną gromadkę. - Chcę mieć dużo dzieci. Z naszą ginekolog już planujemy kolejne dziecko - wyjawił, patrząc na ukochaną z obawą, że wyjawił zbyt wiele. - Nie wiem, czy mnie nie zabijesz, że to powiedziałem do kamery - dodał. Ukochana tancerza szybko ostudziła ten zapał. Dominika jest jeszcze w trakcie połogu. Podkreśliła, że chce skupić się na obecnym dziecku i dopiero w przyszłości będzie rozważać powiększenie rodziny.