Magdalena Narożna szerszej publiczności dała się poznać jako wokalistka grupy Piękni i Młodzi. Niedługo fani będą mogli zobaczyć ją w "Tańcu z gwiazdami". Piosenkarka wraz z zespołem często występuje podczas koncertów, na które przechodzi wielu wiernych fanów. Duża popularność zespołu wiąże się również ze sporymi przychodami, na których temat urosły prawdziwe legendy.

Magdalena Narożna zaskakująco o finansach. Jest milionerką?

Magdalena Narożna w niedawnym wywiadzie z Pudelkiem zdecydowała się odnieść do plotek dotyczących jej finansów, w tym przypisywanego bogactwa. Zapytana, czy jest już milionerką, Narożna enigmatycznie stwierdziła: "Domyślcie się". Gwiazda przy okazji postanowiła jednak wyjaśnić, że nie wszystko, co pojawia się na jej temat w mediach, jest prawdą, choć życzyłaby sobie, by doniesienia były prawdziwe. "Chciałabym, żeby tak było, jak piszą" - przyznała artystka. Jakiś czas temu w rozmowie z Pomponikiem Narożna otwarcie przyznała, że zarobione pieniądze inwestuje przede wszystkim w potrzeby swojej córki, która pasjonuje się końmi. "Myślę o tym, żeby poszerzać to w ogóle, żeby ona się spełniała. Cały czas ją namawiam, żeby skończyła weterynarię. Żeby też sama mogła komfortowo zarabiać na swoje życie" - stwierdziła w wywiadzie wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi".

Magdalena Narożna nie oszczędza na luksusach. Lubi inwestować w przyjemności

Magdalena Narożna również w rozmowie z Pomponikiem nie kryła, że czasem zdarza się, iż pozwala sobie przyjemności i zarobione na śpiewaniu pieniądze wydaje na luksusowe torebki, a czasem nawet spontaniczne urlopy. Gwiazda wspomniała również ponownie o córce. :Uważam, że życie jest od tego, żeby z niego korzystać. Po to pracuję, żeby móc zabrać swoją córkę na wakacje, żebym ja mogła sobie pozwolić na urlop w każdym momencie, w którym chcę. Jak chcę sobie kupić dobrą torebkę, to kupuję, nie patrzę na to, ile kosztuje" - przyznała bez ogródek wokalistka.