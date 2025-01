29 stycznia Halina Mlynkova poinformowała fanów, że trafiła do szpitala, publikując w sieci niepokojące zdjęcie z placówki medycznej. Niedługo później z gwiazdą skontaktowała się Plejada. W rozmowie z serwisem wokalistka podziękowała za życzenia zdrowia oraz wyraziła wdzięczność załodze medycznej za udzieloną pomoc. Wtedy okazało się też, że aktorka została już wypisana do domu i to tam aktualnie dochodzi do zdrowia.

Halina Mlynkova odwołuje koncert z powodów zdrowotnych. Wyjawiła, jak się czuje

Teraz okazuje się, że problemy zdrowotne pokrzyżowały Halinie Mlynkovej także zawodowe plany. Artystka właśnie opublikowała na swoim instagramowym koncie wpis, w którym wyjawiła, że musiała odwołać swój występ zaplanowany w ramach "Projektu Zima TVN" Przy okazji wokalistka wyjawiła, że pomimo iż czuje się już lepiej, to postanowiła dać sobie czas na pełną regenerację. - Niestety czasem tak jest, że organizm decyduje za nas. Jestem pełna nadziei, że w niedługim czasie będę mogła zrekompensować wam odwołane spotkanie i wystąpię dla was w innym terminie, w pełni sił - wyjawiła gwiazda. Halina Mlynkova przyznała także, iż pierwszy raz w życiu skorzystała z "prawdziwego L4". Niemniej wokalistka nie ukrywa, że znacznie bardziej wolałaby wystąpić dla swojej publiczności.

Halina Mlynkova zdecydowała się na przeprowadzkę. Wszystko przez paparazzi

Jakiś czas temu Halina Mlynkova w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl opowiedziała o trudnych doświadczeniach z przeszłości. Gwiazda w trakcie wywiadu wróciła do czasów, gdy dopiero rozpoczynała karierę. Jak przyznała, kiedyś paparazzi byli dla niej prawdziwym utrapieniem. Okazuje się, że problem wokalistki był na tyle poważny, że była zmuszona zmienić miejsce zamieszkania. - Musiałam ten problem rozwiązać, wyprowadzając się z miasta. Nawet nie chodzi o to teraz, że z Warszawy, ale musiałam przenieść się na obrzeża, co rzeczywiście ułatwiło mi trochę życie - stwierdziła w rozmowie z serwisem.