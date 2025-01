Maciej Pela przyzwyczaił nas do wizerunku zabieganego taty dwójki córek, pomysłowego tancerza i dobrego kucharza. Tym razem pokusił się o kilka prywatnych kadrów z wieczornego wyjścia na miasto. Odwiedził pod koniec stycznia jeden z popularnych, stołecznych barów w gronie znajomych, wśród których znalazła się wokalistka znana z muzycznego show TVP.

Maciej Pela postanowił się rozerwać. Obok gwiazda "The Voice of Poland"

Były partner Agnieszki Kaczorowskiej jest fanem muzyki na żywo. Udał się zatem do baru, w którym można uczestniczyć w koncercie i potańczyć. Z jego InstaStories dowiadujemy się, że tego wieczoru tańczył razem ze znajomymi, wśród których była Monika Szczot. Piosenkarkę mogliśmy oglądać w "The Voice of Poland" w 2013 roku. Jej wykonaniem "I Follow Rivers" była zachwycona sama Justyna Steczkowska, która powiedziała, że ma "fantastyczny głos". Patrycja Markowska również nie szczędziła jej komplementów. Szczot wybrała finalnie drużynę autorki utworu "Gaja". Niestety nie udało jej się wygrać programu, ale po postach na Instagramie widzimy, że nie porzuciła śpiewania.

Maciej Pela o małżeństwie z Agnieszką Kaczorowską

Nadal wiele się mówi o sferze prywatnej tancerza. Pela zakończył związek z Kaczorowską w sposób medialny i nie szczędzi komentarzy na temat byłej partnerki. W Kanale Zero wyznał, że przez dłuższy czas tworzył z aktorką dobry duet. - To nie był tylko twór, to była prawda. Przez ileś tam lat byliśmy dobrym związkiem. Tak naprawdę do jej wyjazdu do dżungli byliśmy dobrym związkiem - podkreślił, nawiązując do "Królowej przetrwania". Pela często zabiera głos na temat podziału opieki nad córkami, Emilią i Gabrysią. Wiadomym było, że często się nimi opiekował, jeszcze za czasów relacji z Kaczorowską. W rozmowie z Agatą Gwiazdowską z "Co przekazuJESZ" podzielił się szczerym wnioskiem. - Jest jakiś podział opieki teraz już, bo wcześniej to tak nie wyglądało - przekazał Pela. - Ale teraz od momentu rozstania jest to opieka 50/50, tak jak powinno być kiedyś, a stało się to teraz. Być może bardzo dobrze, że się rozwodzę - uzupełnił.