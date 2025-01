Tuż przed 33. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyJerzy Owsiak wspomniał o hejcie, który dotykał go także przez działania poprzednich władz w TVP. Szef WOŚP wyznał, że z tego powodu przestał opłacać abonament radiowo-telewizyjny. Teraz może mieć kłopoty.

Owsiak przestał płacić abonament. Dostał wezwanie od Poczty Polskiej

25 stycznia 2025 roku Jerzy Owsiak udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. W rozmowie przyznał, że dostał od Poczty Polskiej wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu. - Dostałem ostatnio z Poczty Polskiej wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego - 1200 zł. Mimo tego, co działo się w mediach publicznych, długo płaciłem abonament, w końcu jednak przestałem, nie godząc się na to, co robili - stwierdził Jerzy Owsiak. Szef WOŚP odpisał Poczcie Polskiej dodając, z jakiego powodu zaprzestał opłacać abonament. - Wysłałem więc odpowiedź poczcie, że nie zapłacę tych pieniędzy, ponieważ ta telewizja obrażała mnie, sugerowała, że jestem złodziejem i nigdy nie poniosła za to odpowiedzialności - powiedział Owsiak.

Skarbówka zajmie konto szefa WOŚP?

Odmowa uiszczenia zaległości z tytułu opłat abonamentowych może doprowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy. W efekcie konto bankowe dłużnika może zostać zajęte. W 2024 roku urzędy skarbowe wyegzekwowały łącznie 11 milionów złotych należności z tytułu opłat abonamentowych. Czy dług z powodu zaległości z tytułu niezapłaconego abonamentu może zostać umorzony? Okazuje się, że tak, ale wniosek w tej sprawie musi zostać złożony do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. - Poczta jako operator wyznaczony nie jest uprawniona do umarzania zaległości w opłatach abonamentowych. Kompetencje w przedmiotowym zakresie posiada wyłącznie KRRiT - przekazała reporterom "Faktu" Poczta Polska. Rzeczniczka KRRiT podkreśliła, że każdy może złożyć wniosek o umorzenie zaległości. - Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych każdy abonent ma prawo zwrócić się do KRRiT z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłatach abonamentowych, a więc również pan Jurek Owsiak - powiedziała "Faktowi" Teresa Brykczyńska.