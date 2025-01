Agnieszka Kaczorowska w 2024 roku była oburzona, że nie dostała się do "Tańca z gwiazdami", choć była na castingu do roli jurorki. Teraz kiedy o celebrytce jest niezwykle głośno, do czego z pewnością przyczyniła się medialna burza na te temat jej rozstania z Maciejem Pelą, Polsat sobie o niej przypomniał. Celebrytka wraca do programu (przypomnijmy, że występowała w nim w latach 2014-2018). W rozmowie z dziennikarką Plotka opowiedziała m.in. o tym, jak córki zareagowały na jej nową posadę.

Agnieszka Kaczorowska o córkach. To usłyszała od starszej pociechy

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela doczekali się dwóch córek. Starsza Emilia urodziła się w 2019 roku, a młodsza Gabriela przyszła na świat dwa lata później. Celebrytka w rozmowie z Plotkiem zdradziła, że sześciolatka zdaje sobie sprawę, że jej mama wygrała jedną z edycji "Tańca z gwiazdami" (przypomnijmy, że Kryształową Kulę wytańczyła wiosną 2015 roku z aktorem Krzysztofem Wieszczkiem). - Moja Gabrynia młodsza to nie za bardzo kuma jeszcze, o co chodzi, ale Emilka bardzo się ucieszyła. Najpierw mnie zapytała "Mamo a ty to kiedyś wygrałaś?" - bo gdzieś tam prawdopodobnie to usłyszała. Mówię: "No tak" - relacjonowała celebrytka.

Po chwili dodała, że pytania córki nie ustawały. - A tylko raz? - dopytywała dziewczynka. - Powiedziałam, że tak, ale i tak super, że kiedyś się udało. Celebrytka nie kryła, że była zaskoczona i bardzo wzruszona, że córka tak się interesuje jej udziałem w show.

Powiedziała, że trzyma za mnie kciuki i tak mocno mnie przytuliła. Powiedziała "Wierzę w ciebie". To jest takie ogromne czyste wsparcie pełne miłości. I jestem szczęśliwa, że one zobaczą, jak ja tańczę. [...] Moje dzieci nigdy nie widziały takiego show. Widziały na filmach, jak tańczę w domu, albo jak kogoś uczę, ale nigdy nie widziały tego typu występów

- opowiadała przejęta.

Agnieszka Kaczorowska o tym, kto pomaga jej w opiece nad córkami

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się i naprzemiennie opiekują się córkami. Celebrytka w rozmowie z nami jednak ani słowem nie wspomniała o byłym partnerze. Podkreślała za to, że to mama pomaga jej opiekować się dziećmi.

Jest moja mama, która mi bardzo dużo pomaga. Zresztą pomaga od pięciu lat, od kiedy ja jestem mamą. Moja mama jest cały czas gdzieś obok

- opowiadała.