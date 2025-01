O rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli dowiedzieliśmy się na początku października 2024 roku. Przez pewien okres oboje milczeli i nie komentowali medialnych doniesień. W listopadzie celebrytka ujawniła, że nie jest już z mężem. Tancerz nie pozostał jej dłużny i wyżalił się w "Dzień dobry TVN". Od tego czasu Kaczorowska i Pela przepychają się w mediach, co jakiś czas wbijając sobie szpilki. Znana z roli Bożenki w "Klanie" gwiazda podzieliła się z reporterką Plotka wnioskami po rozstaniu.

Nie da się ukryć, że Kaczorowska może liczyć na spore zainteresowanie ze strony mediów. Powraca do "Tańca z gwiazdami", gdzie zatańczy z Filipem Gurłaczem, a także oglądamy ją w "Królowej przetrwania". Celebrytka 30 stycznia pojawiła się na ramówce Polsatu i porozmawiała z naszą reporterką. Nie obyło się bez tematu rozstania. Tancerka ma pewne wnioski, którymi podzieliła się z Plotkiem. Jak czuje się z tym, że media cały czas interesują się jej życiem prywatnym? - Każdego dnia, każdego tygodnia uczę się coraz szybciej to przepychać dalej w swojej głowie i swoim sercu. Myślę, że to wszystko buduje moją siłę - stwierdziła. Kaczorowska wyciągnęła też jeden wniosek dotyczący zakończonej relacji. Nie zamierza już więcej upubliczniać w mediach społecznościowych kwestii dotyczących życia prywatnego tak, jak robiła to do tej pory.

To się dzieje w moim życiu, że pokazuję dużo, dużo mniej prywatności i na pewno w przyszłości tej prywatności nie będzie więcej

- podkreśliła w rozmowie z Plotkiem.

Agnieszka Kaczorowska zaprezentowała się na czerwonym dywanie w dopasowanej, a przy tym długiej czarnej kreacji. Uwagę przyciągały głębokie wycięcia w sukience, które zdecydowanie podkreślały figurę celebrytki. Elegancką stylizację tancerka uzupełniła długimi złotymi kolczykami oraz dobrze dopasowanymi transparentnymi butami. Gwiazda postawiła na delikatny makijaż i fale na włosach, czym subtelnie podkreśliła urodę. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć, jak się prezentowała.