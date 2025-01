Halina Mlynkova działa na polskiej scenie muzycznej już od ponad 20 lat. Niemal każdy z nas zna jej największe przeboje, jak m.in. stworzone wraz z Brathankami "Czerwone korale" lub "W kinie w Lublinie". Choć Mlynkova zasłynęła przede wszystkim jako piosenkarka, w mediach głośno było także o jej wieloletnim związku z Łukaszem Nowickim. Obecnie dużo się dzieje w życiu artystki. Pod koniec stycznia nagle poinformowała swoich obserwatorów, że wylądowała w szpitalu.

Halina Mlynkova w szpitalu. "Chorowanie ma również swoje plusy"

Mlynkova przekazała smutne wieści 29 stycznia. Dodała wtedy InstaStories, na którym pokazała, jak leży w szpitalnym łóżku, podpisując fotografię krótkim "Ups...". By uspokoić zaniepokojonych fanów, z artystką postanowili skontaktować się dziennikarze Plejady. Mlynkova zdradziła im, jak obecnie się czuje oraz podziękowała za troskę. "Bardzo dziękuję (za życzenia zdrowia - red.). Pozdrowienia dla wszystkich, a w szczególności dla ratowników medycznych z Katowic oraz całej wspaniałej załogi medycznej na SOR w szpitalu na Ligocie. Jestem już w domu i liczę na szybką regenerację" - ujawniła dla portalu wokalistka.

W dalszych InstaStories z 30 stycznia kobieta pokazała, że faktycznie odpoczywa już w domowym zaciszu. "Chorowanie ma również swoje plusy. Wreszcie mam czas na książkę. Dziękuję za wszystkie ciepłe życzenia" - napisała na udostępnionym zdjęciu.

Halina Mlynkova odcina się od byłego męża. "Proszę przestać spekulować!"

Przypomnijmy, że mimo iż Mlynkova i Nowicki rozstali się już w 2012 roku i wspólnie doczekali się syna Piotra, po latach para ma wciąż nie pałać do siebie sympatią. Gdy w 2024 roku artykuł z "Życia na gorąco" sugerował, że byli małżonkowie mają podobne dobre stosunki - artystka prędko postanowiła na to zareagować. "To nie jest prawda! Proszę przestać spekulować! Kategorycznie odcinam się od bardzo trudnej dla mnie przeszłości i wszystkie tego typu artykuły są nieprawdziwe!" - napisała wtedy wzburzona Mlynkova na InstaStories.