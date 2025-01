Antek Królikowski w przeszłości spotykał się m.in. z Julią Wieniawą, Katarzyną Sawczuk oraz Katarzyną Dąbrowską. Cały czas jest mężem Joanny Opozdy, ale para od niemal trzech lat nie jest już razem. Na liście jego byłych partnerek jest również Laura Breszka. Aktorzy spotkali się na ramówce Polsatu, gdzie siedzieli bardzo blisko siebie.

Antoni Królikowski i Laura Breszka na ramówce Polsatu. W tle miny aktora

Laura Breszka i Antoni Królikowski poznali się na planie "Ja to mam szczęście". Zostali parą w 2012 roku. To był pierwszy, poważny związek aktora, który zakochał się od pierwszego wejrzenia i planował wówczas ślub. - To, że ona ma córkę, tylko dodaje jej uroku - komentował przed laty w mediach Królikowski. Związek nie przetrwał jednak próby czasu i w 2014 roku doszło do rozstania. - Ja nie doświadczyłam niczego złego z jego strony. (...) Życie się toczy, różne sytuacje się dzieją i jestem za tym, żeby nie oceniać - wyznała w 2022 roku w rozmowie z Jastrząb Post.

Aktorzy 30 stycznia pojawili się na ramówce Polsatu. Nietrudno było zauważyć, że siedzieli bardzo blisko siebie - Breszka zajęła miejsce tuż przed Królikowskim. Na zdjęciach z wydarzenia możemy zobaczyć, jakie miny stroił Królikowski. Śmiał się, ale w pewnym momencie łapał się za twarz i chował ją w dłoniach. Zerknijcie do naszej galerii, by zobaczyć, jak to wyglądało.

Na ramówce Polsatu zrobił sobie żarty z Antoniego Królikowskiego

Na antenę Polsatu powracają kabarety. Podczas wydarzenia poinformowano, że ponownie zobaczymy program "Kabaret na żywo". Na scenie doszło do osobliwej wymiany zdań pomiędzy prowadzącym Maciejem Rockiem a Bartoszem Klauzińskim z Kabaretu K2. Satyryk zapowiedział, że teraz w show będzie "jazda po bandzie", a gospodarz eventu postanowił o to dopytać. - Ta jazda to jest 90 do 100 proc. po tych, którzy siedzą tu na widowni - stwierdził komik. Rock zapytał, czy żarty dotyczyć będą siedzącego na widowni Antka Królikowskiego. - Nie stać nas. Nie mamy tyle alkoholu - stwierdził.