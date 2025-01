Najpierw gruchnęły wieści, że dołącza do "Przyjaciółek", a teraz to! Co za nowina

Polsat 30 stycznia zorganizował wielką imprezę, podczas której została zaprezentowana wiosenna ramówka. Widzowie zobaczą flagowe programy takie jak "Taniec z gwiazdami" czy "Nasz nowy dom", ale nie zabraknie nowości. Po latach powraca muzyczny show "Must be the music". Fani "Przyjaciółek" także się nie zawiodą. Już wiemy, że pojawi się 25. sezon, w którym poznamy dalsze losy bohaterów. I nie zabraknie emocji!

Natalia Rybicka jest w ciąży

29 stycznia gruchnęła wieść o tym, że do obsady dołączy kolejna znana aktorka. Jest nią Natalia Rybicka, której postać ma wprowadzić zamieszanie między głównymi bohaterkami. "Serialowa Natalia pojawi się nieoczekiwanie w otoczeniu Ingi (Małgorzata Socha). Jej tajemnicza natura spowoduje wiele zaskakujących zwrotów akcji" - przekazano w komunikacie prasowym. Nowa gwiazda uwielbianego serialu przybyła 30 stycznia na prezentację wiosennej ramówki Polsatu. Okazuje się, że spodziewa się dziecka. Rybicka na ściance chętnie pozowała fotoreporterom i z dumą prezentowała ciążowy brzuch. Odmienioną sylwetkę podkreśliła, zakładając czarny, obcisły kombinezon. Do tego dobrała botki na niewielkim obcasie, a włosy związała w kucyk. Wyglądała pięknie i widać, że promienieje. Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Natalia Rybicka żyje na walizkach

Natalia Rybicka od kilku lat jest w szczęśliwym związku. W 2017 roku związała się z Michałem Sobocińskim, operatorem i synem aktorki Hanny Mikuć. Jak donosiły media, w 2021 roku wzięli sekretny ślub na Sycylii. Jeden z tygodników cytował wypowiedź Sobocińskiego, który miał opowiadać, że prawie nie doszło do ceremonii. "Zerwała się wielka ulewa i burza. Musieliśmy usuwać kamienie, żeby dotrzeć do urzędu" - czytaliśmy w "Dobrym Tygodniu". Rok później małżonkowie powitali na świecie córkę Helenkę i tworzą patchworkową rodzinę z dwójką dzieci operatora. Aktorka w wywiadzie dla magazynu "Twój Styl" wyznała, że prowadzą specyficzny tryb życia, co jest spowodowane trybem pracy jej ukochanego. "Podróżuję coraz więcej, bo mąż robi zdjęcia w różnych miejscach na świecie, a dla mnie ważna jest bliskość. Nie wyobrażam sobie rozłąki na dłuższą metę" - powiedziała. Jednak podkreśliła, że w każdym miejscu stara się "tworzyć domową atmosferę, nawet gdyby miało to być tylko na chwilę".