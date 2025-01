Julia Żugaj to obecnie jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. 24-latka sporą rozpoznawalnością cieszy się zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Nie da się ukryć, że fani śledzą każdy jej krok, ale naprawdę głośno zrobiło się w sieci po ostatnim wywiadzie youtuberki. Internauci zwrócili uwagę na... skórę influencerki.

Julia Żugaj pojawiła się w radiu i to wystarczyło, by rozpętać burzę. Poszło o... jej cerę

23 stycznia Julia Żugaj pojawiła się w "Muzycznej lidze Radia Zet", czyli jednym z cyklów rozgłośni, w którym gwiazdy w ciągu 60 sekund muszą rozpoznać jak najwięcej utworów muzycznych. Wokalistka bez problemu zgadła zarówno swoje utwory, jak i najpopularniejszych wykonawców. Okazuje się jednak, że to nie zadanie przydzielone Julii, a tym samym jej znajomość przebojów, przykuła uwagę internautów. Kiedy na TikToku Radia Zet pojawił się fragment programu, w komentarzach pojawiła się szeroka dyskusja na temat... cery celebrytki. Według komentujących faktura skóry Żugaj znacząco różni się od tej, którą można śledzić w codziennych publikacjach gwiazdy. Posądzono ją nawet o przesadzanie z używaniem filtrów, przez co Julia ma "fałszować rzeczywistość". "Chyba filtry nie działają tak jak na Insta", "No i po co tak przerabiać zdjęcia", "Co ci się stało z cerą?" - pisali pod nagraniem. Część komentujących nie wzięła pod uwagę faktu, że wygląd skóry w dużej mierze zależy od oświetlenia, co jest dość powszechną wiedzą. Co więcej, z niedoskonałościami skóry mierzy się niemal każdy człowiek. Całe szczęście i takich sprostowań nie zabrakło w dyskusji. "Ludzie, trądzik to normalna rzecz", "Światło od góry bardzo podkreśla wszystko, dajcie żyć", "To kwestia światła" - czytamy.

Julia Żugaj rozstała się z partnerem po wieloletnim związku. Ogłosili to we wspólnym nagraniu

8 października 2024 roku Julia Żugaj i Maciej Ejsmont ogłosili rozstanie po ponad pięciu latach związku. Wyjaśnili, że decyzję o zakończeniu relacji podjęli wspólnie, choć nie chcieli mówić o trudnych momentach, które ich dotknęły. - Po prostu powstawał jakiś chłód między nami - wyznała influencerka w filmie na Youtube. Więcej przeczytasz tutaj: Julia Żugaj rozstała się z narzeczonym! Dopiero co wspierał ją w "Tańcu z gwiazdami".