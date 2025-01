2 stycznia Aleksandra Wiśniewska poślubiła astronautę Sławosza Uznańskiego. Ceremonia odbyła się w Łodzi, a ślubu udzieliła im Hanna Zdanowska, prezydent miasta. Małżeństwo jednak nie zdecydowało się na huczną imprezę. Znane są także początki ich relacji. Parę połączyła nauka.

REKLAMA

Zobacz wideo Roger Salla zrobił szaloną rzecz przed ślubem. "Krejzol z niego"

Aleksandra Wiśniewska wzięła w styczniu ślub. Wiemy, jak poznała swojego wybranka

Posłanka podzieliła się z internautami informacją o ślubie kilka dni po uroczystości. Zamieściła wówczas fotografie z wyjątkowego dnia, które opatrzyła opisem. "Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo, jak i życzliwość wielu osób, która pozwoliła nam dbać o nasze uczucie w ciszy aż do dziś. Mając nadzieję na przychylność losu, chcemy razem kochać, starać się z pokorą rozumieć świat, czynić dobro, i na miarę naszych możliwości - służyć ludziom, Polsce i Europie" - napisała Wiśniewska.

Para bardzo dba o swoją prywatność i rzadko dzieli się informacjami dotyczącymi życia osobistego. Wiadomo natomiast, że oboje pochodzą z Łodzi, a po raz pierwszy spotkali się podczas wydarzenia naukowego w 2022 roku. Pasja do nauki i technologii szybko stała się fundamentem ich przyjaźni, która wkrótce przerodziła się w coś głębszego. Latem 2024 roku, podczas wspólnej podróży do Teksasu, Uznański oświadczył się wybrance. W związku ze ślubem musieli podjąć jednak ważną decyzję. Małżeństwo nie miało jeszcze wesela. Odbędzie się ono dopiero po powrocie męża posłanki z misji. Wiosną 2025 roku Uznański wyruszy w misję kosmiczną, w ramach której dzięki współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną przeprowadzi 13 eksperymentów. Będą one dotyczyć różnych dziedzin, takich jak technologia, biologia, medycyna i psychologia, a za ich przygotowanie odpowiadają polscy naukowcy i inżynierowie. Sławosz Uznański jest astronautą i inżynierem. 40-latek posiada tytuł doktora elektroniki. Na co dzień pracuje w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Urodził się w Łodzi i jest absolwentem Politechniki Łódzkiej.

PRZECZYTAJ TEŻ: Co ze związkiem Fornala i Gaczorek? Fani zamarli po tym geście siatkarza

Aleksandra Wiśniewska została posłanką w 2023 roku. Wcześniej ukończyła studia na Uniwersytecie Oksfordzkim

Aleksandra Wiśniewska zdobyła mandat poselski po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. 30-latka jest córką Radosława Wiśniewskiego, milionera i właściciela znanej firmy zajmującej się dystrybucją odzieży. Wiśniewska ukończyła studia z zakresu nauk politycznych i filozofii w London School of Economics i uzyskała magisterium z polityki publicznej w Blavatnik School of Government na Uniwersytecie Oksfordzkim.