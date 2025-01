Tomasz Kammel od 1997 roku był prezenterem TVP. Jego kariera w publicznych mediach skończyła się po zmianie władzy na Woronicza i zwolnieniu pracowników, którzy zbytnio kojarzyli się z czasem prezesury Jacka Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza. Teraz prezenter przyznaje, że w trakcie pracy w TVP czuł się nieco ograniczany.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpak mówi o powrocie do TVP. Wspomina o tolerancji

Kammel podsumowuje czas spędzony w TVP. Na jedno narzeka

Tomasz Kammel od września 2024 roku jest związany z Kanałem Zero. To tam wraz Izabellą Krzan prowadzi poranny program "7:00". Prezenter w rozmowie z Plejadą wyznał, że w nowym miejscu pracy wreszcie może się w pełni realizować. - Tam jest tyle fajnej roboty, takiej prawdziwej, dziennikarsko-rozrywkowej roboty dla kogoś takiego jak ja, który wiecznie chciał się zrealizować, a nie zawsze mógł w telewizji. Bo poza byciem gospodarzem – nawet tych największych programów – to wyszarpać tam coś dla siebie w tej niszy, co byłoby zgodne z moimi zainteresowaniami, no nie było łatwo - powiedział Tomasz Kammel.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: "Randka w ciemno" wraca z nowym prowadzącym. Gorące nazwisko!

Kammel był na castingu na prowadzącego "Randkę w ciemno"? Prezenter zabrał głos

W ostatnim czasie dużo mówi się o powrocie programu "Randka w ciemno". Format, który jako pierwszy prowadził Jacek Kawalec, cieszył się ogromną popularnością. W 1998 roku jego gospodarzem został Tomasz Kammel. Tym razem show ma być emitowane przez Polsat. Do mediów przedostała się informacja, że Kammel był na castingu na prowadzącego program, ale ostatecznie ta rola przypadnie Piotrowi Gąsowskiemu. Tomasz Kammel zaprzecza jednak tym informacjom. "Dziękuję za miłe słowa o tym, jak wypadłem na castingu do "Randki". Kłopot w tym, że w żadnym castingu nie brałem udziału" - napisał na Instagramie. W rozmowie z Plejadą prezenter dodał, że taka propozycja w ogóle się nie pojawiła. "Nie brałem udziału w żadnym castingu. Jestem w ogóle poza tą sprawą. Myślałbym o tym, gdyby przyszła propozycja, ale nie przyszła (...). Pewnie bym się zastanawiał nad tym, ale to nie jest kwestia tego, czy coś wchodzi w grę, czy nie. Tematu nie ma, bo nikt z nim nie przyszedł" - podkreślił Tomasz Kammel.