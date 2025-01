Roksana Węgiel w ostatnim czasie ma naprawdę sporo na głowie. Gwiazda dopiero co wróciła z Los Angeles, gdzie intensywnie pracowała nad nową muzyką. Niedługo, bo już w marcu, rozpocznie się kolejna trasa koncertowa wokalistki. "Mogę wrócić. Trochę silniejsza i bardzo stęskniona" - pisała przy okazji zapowiedzi. Teraz na profilu piosenkarki pojawiło się zdjęcie, które przyciągnęło szczególną uwagę fanów. Wszystko przez odsłonięty tatuaż.

Zobacz wideo Roxie Węgiel pokazała nam, co da kiedyś swojej córce

Roksana Węgiel zdecydowała się na nowy tatuaż. Ma wyjątkowe znaczenie

Przygotowania do trasy koncertowej zabierają gwieździe większość wolnego czasu. W natłoku obowiązków Roksana stara się jednak pamiętać o swoich fanach i co jakiś czas dostarczać im ciekawostek ze swojego życia. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie z Warszawy, wykonane na podziemnym parkingu. Roksana pozuje przed obiektywem w szerokich jeansach i krótkim topie w paski, który odsłonił tajemniczy tatuaż. Kiedy przyjrzymy się nieco bliżej, zauważymy, że gwiazda zdecydowała się wypisać na żebrach słowo "loyality", które nie oznacza nic innego, jak "lojalność". Z pewnością ta cecha ma dla artystki wyjątkowe znaczenie. Wierni fani wiedzą, że to nie jedyny tatuaż Roksany. Piosenkarka ma także nutkę na ramieniu oraz "K" na nadgarstku, czyli pierwszą literę imienia ukochanego. Zdjęcie nowej "dziary" znajdziecie w naszej galerii.

Roksana Węgiel wyjawiła kilka miesięcy temu, że choruje na cukrzyce. Jak się czuje teraz?

Wieść o chorobie zaskoczyła fanów wokalistki. Roksana przyznała, że przez długi czas bagatelizowała objawy, aż w końcu stały się na tyle uciążliwe, że musiała zrobić przerwę od pracy. Ostatnio piosenkarka udzieliła krótkiego wywiadu, w którym opowiedziała nieco więcej o swoim obecnym stanie. - Trzeba dbać o siebie, stawiać tę chorobę priorytetowo, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby żyć "tu i teraz" i nie dać się zwariować. Teraz, przynajmniej u mnie, wielkich powikłań nie odczuję, ale ta choroba postępuje, to jest najgorsze. (...) Myślę, że mogę być motywacją do pokazywania tego, że da się żyć z tą chorobą - mówiła w rozmowie z portalem Show News.