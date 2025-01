Dorota Szelągowska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie często porusza nie tylko tematy związane z pracą w telewizji czy życiem prywatnym. Ostatnio projektantka wnętrz opublikowała nagranie, gdzie upomina internautów, aby nie wierzyli we wszystko, co mówią gwiazdy na tematy, w których nie są ekspertami. Filmik niespodziewanie stał się jednak podłożem do dyskusji na temat komentowania wyglądu innych osób w internecie.

Dorota Szelągowska krytykowana za fryzurę. Stanowczo zareagowała

Od dawna znakiem rozpoznawczym Doroty Szelągowskiej jest krótka blond fryzura, którą projektantka wnętrz stylizuje na różne sposoby. Ostatnio pokazała się w zupełnie nowym wydaniu i zafundowała sobie grzywkę. Na rzeczonym instagramowym nagraniu Szelągowska prezentuje się w nowej fryzurze, gdzie grzywkę pozostawiła prostą, a resztę włosów zakręciła. Jedna z internautek w bardzo napastliwy sposób wypowiedziała się krytycznie o takim looku projektantki wnętrz. "Co ty zrobiłaś z tymi włosami? Masakra jakaś, ty masz lustro, Dorota?" - napisała. Szelągowska nie pozostawiła jej słów bez odpowiedzi i kulturalnie, ale stanowczo zwróciła uwagę, nazywając kobietę "słoneczkiem z zadartym noskiem".

Co sprawiło, że pomyślała pani, że interesuje mnie, co pani sądzi na temat mojej fryzury? Bo jakby co, to wcale a wcale mnie nie interesuje

- odpisała w nieco żartobliwym tonie.

Dorota Szelągowska pouczyła internautów

W komentarzu pod spodem odezwała się jednak inna kobieta, popierając krytykę dla fryzury wnętrzarskiej ekspertki. "Ma rację, oszpeciłaś się" - napisała. Dorota Szelągowska także zareagowała na te słowa, ale tym razem nie była już tak spokojna. Jednocześnie zaapelowała do wszystkich, aby powstrzymywali się przed nieproszoną krytyką wyglądu innych osób. "To jest naprawdę niesamowite, że obcy ludzie mają tupet, żeby niepytani wygłaszać uwagi w stosunku do innych. Czy podchodzi pani do ludzi na ulicy i informuje ich, co sądzi na temat ich wyglądu?" - odparła. Szelągowska zaznaczyła też, że ją nauczono, aby bez pytania odzywać się wyłącznie, jak ma się do powiedzenia coś miłego. "Bardzo polecam" - podsumowała. Screeny z Instagrama Doroty Szelągowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.