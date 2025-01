Piotr Mróz często w wywiadach nawiązuje do swojej wiary. Jakiś czas temu głośno zrobiło się na temat jego wystąpienia przed kamerą po jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami". Mróz wyciągnął wtedy różaniec i negatywnie wypowiedział się na temat Halloween. Od tej pory aktor często zagadywany jest o kwestie związane z Kościołem. W jednym z najnowszych wywiadów został zapytany o wsparcie finansowe w swojej parafii.

Piotr Mróz daje na tacę w kościele. Zażartował

Mróz czuje ogromne przywiązanie do swojej wspólnoty parafialnej. W wywiadzie zdradził, że w przeciwieństwie do innych parafii w jego kościele ksiądz nie ma zwyczaju chodzenia z tacą. - Fajnie jest to rozwiązane. Gdy przychodzi ten moment we mszy świętej, kiedy zbiera się na tacę, są wystawione dwie tace przy ołtarzu, jeżeli ktoś ma ochotę, no to wrzuca, a jeśli nie, to nie - mówił w rozmowie z reporterką Jastrząb Post. Później aktor został zapytany o kwoty, które przekazuje na wspólnotę. - Nie wydaje mi się, żeby to kogokolwiek interesowało, ile ja daję na tacę i żeby to w jakiś sposób było uzależnione od czynników zewnętrznych. Ostatnio pomyślałem sobie, że jest fajny rok i wrzuciłem pół miliona złotych. Czy to dużo? Nie mam pojęcia - żartował.

Piotr Mróz podsumował działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Aktor został zapytany także o to, czy bierze udział w akcjach organizowanych przez WOŚP. Okazuje się, że Mróz angażuję się w zbiórki z ogromnym entuzjazmem. - Ja mogę powiedzieć, że mam stosunek do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy taki, jaki w ogóle mam stosunek do pomagania. Dla mnie każda forma pomagania jest bardzo fajna, ważna i mam nadzieję, że ja nigdy nie będę musiał z tej pomocy skorzystać. Ale ten sprzęt jest, pomaga ludziom. (...) Jak każdy człowiek wrzucam do puszki. Nie tylko tu - skomentował, dodając, że chętnie angażuje się również w inne akcje charytatywne.