Program "Randka w ciemno" zabawiał widzów na początku lat 90. Uczestnicy starali się poznać swoje drugie połówki w telewizyjnym show. Teraz słynny format wraca do telewizji. Ma go emitować Polsat. W sieci pojawiły się pytania, kto będzie nowym prowadzącym. Jak wiadomo, w rolę pierwszego gospodarza wcielał się Jacek Kawalec. To jednak nie on poprowadzi "Randkę w ciemno". "Nie wiem, czy znalazłbym przestrzeń - to po pierwsze. A po drugie, do końca nie jestem pewien, czy nie wydałoby się to trochę anachroniczne, ponieważ od czasu, kiedy ja prowadziłem 'Randkę w ciemno' w latach 90. świat niesamowicie posunął się do przodu" - stwierdził w rozmowie z Plejadą.

Kto poprowadzi "Randkę w ciemno"? To już pewne! Padło znane nazwisko

Wierni widzowie zastanawiają się, kto poprowadzi "Randkę w ciemno". Informator Świata Gwiazd dotarł do wiadomości, której wszyscy wyczekiwali. Wcześniej podejrzewano, że Tomasz Kammel dostanie tę fuchę - wszak przez lata był gospodarzem formatu. Okazuje się jednak, stanowisko otrzymał ktoś inny. "Świetnie wypadł na castingu, ale jeszcze lepiej poradził sobie Piotrek Gąsowski. On ma niesamowity luz i jest bardzo spontaniczny przed kamerą. Jest szalony, kreatywny i bardzo dowcipny. Piotrek ma wielkie szanse, by rozluźnić atmosferę na planie i nawiązać ciepły kontakt z uczestnikami. Dlatego szefostwo postawiło na Piotra" - przekazał Świat Gwiazd. Będziecie oglądać?

"Randka w ciemno" to program, który przed laty zdobył serca widzów. Tomasz Kammel już raz był prowadzącym

Tomasz Kammel prowadził program tuż po Jacku Kawalcu. Nic więc dziwnego, że mężczyzna próbował swoich sił również w 2025 roku. Jak przekazał informator Świata Gwiazd, bardzo mu na tym zależało. Niestety, tym razem się nie udało. "Mieliśmy sporo chętnych, jeśli chodzi o prowadzenie programu. Zgłosił się do nas np. Tomasz Kammel. Tomek, choć ma świetną pracę w Kanale Zero, to czuje się niespełniony jako prezenter telewizji. Bardzo chciał prowadzić "Randkę", którą przed laty prowadził w TVP. Byłby to jego wielki powrót do telewizji" - czytamy na serwisie. Chwilę później Kammel opublikował na Instagramie krótkie oświadczenie, w którym zaprzeczył, jakoby miał brać udział w castingu do programu. "Dziękuję za miłe słowa o tym, jak wypadłem na castingu 'Randki w ciemno'. Kłopot w tym, że w żadnym castingu nie brałem udziału" - czytamy.

