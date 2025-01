Wieczorem 28 stycznia w Warszawie odbyła się wielka premiera najnowszego filmu Michała Krzywickiego pod tytułem "Nieprzyjaciel". Wydarzenie to przyciągnęło nie tylko osoby, które uczestniczyły w produkcji thrillera, a na ściance mogliśmy zobaczyć rzeszę polskich gwiazd. Na jakie stylizacje zdecydowali się przybyli goście z tej okazji?

Piotr Stramowski z partnerką, Julia von Stein i wiele, wiele innych. Tak prezentowały się gwiazdy na premierze "Nieprzyjaciela"

Podczas premiery wzrok przyciągali przede wszystkim aktorzy, którzy wystąpili w "Nieprzyjacielu". Piotr Stramowski, który na wydarzeniu pojawił się z partnerką postawił na burgundowy, dobrze skrojony garnitur i białą koszulę. Jego ukochana pokazała się za to w czarnej, krótkiej sukience z kolorową torebką. Na czerń zdecydowała się także grająca w filmie Martyna Byczkowska, która zestawiła ze sobą prześwitującą bluzkę, spódnicę, skórzane kozaki oraz torebkę we wzorze węża. Jej koleżanka z planu Katarzyna Sawczuk poszła w większą klasykę i zachwyciła w czarnej marynarce i spodniach, do których dodała białą koszulę i gustowne dodatki. W najluźniejszym wydaniu pokazał się Michał Żurawski, który przyszedł w jeansach i brązowej koszuli z podwiniętymi rękawami, spod której wystawał t-shirt.

Przed obiektywami paparazzi zapozowali także inni zaproszeni goście. Wśród nich mogliśmy zobaczyć m.in. Julię von Stein w iście zimowym wydaniu - długiej białej sukni z futrem i futrzastym nakryciu głowy, Patricię Kazadi w brązowej, eleganckiej sukience z dużym dekoltem oraz Maję Staśko w czarnym kombinezonie z odkrytymi ramionami. Wszystkim stylizacjom możecie przyjrzeć się w galerii u góry strony.

Uwagę fotoreporterów przyciągnęła także Joanna Opozda. Ekspert ocenił jej kreację

Opozda również należy do obsady "Nieprzyjaciela", dlatego jej obecność wywołała spore poruszenie wśród fotoreporterów. Gwiazda zdecydowała się ubrać w dopasowany kolorystycznie zestaw. Plotek postanowił zapytać o komentarz ws. kreacji redaktora modowego i stylistę, Michała Musiała. "Joanna Opozda tym razem postawiła na elegancką stylizację. Zdecydowała się na dopasowaną sukienkę o gorsetowej górze, która zestawiła z płaszczem w tym samym kolorze. Niestety nie wypadło to najlepiej" - stwierdził ekspert. "Zdecydowanie lepiej prezentowałaby się oversize’owa, czarna marynarka w męskim stylu. Złote sandałki także nie były trafionym wyborem. Należałoby je zamienić na ponadczasowe, czarne szpilki w szpic" - dodał znawca mody.