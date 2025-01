Joanna Opozda na co dzień jest mamą, ale nie zapomina również o karierze. Co jakiś czas pojawia się na branżowych wydarzeniach. Gwiazda często zachwyca swoimi kreacjami, ale jak było w przypadku premiery filmu "Nieprzyjaciel"? O to postanowiliśmy zapytać stylistę Michała Musiała. Przyjrzał się stylizacji aktorki i nie ma dla gwiazdy dobrych wieści.

Joanna Opozda na premierze filmu. Stylista przyjrzał się kreacji. Zachwytu - brak

Joanna Opozda pojawiła się na premierze filmu "Nieprzyjaciel" i od razu zwróciła uwagę fotoreporterów. Gwiazda pojawiła się w kolorystycznie dopasowanym zestawie. O komentarz ws. stylizacji poprosiliśmy Michała Musiała. Redaktor modowy nie ukrywa, że w tym przypadku aktorka mogła lepiej dobrać dodatki. "Joanna Opozda tym razem postawiła na elegancką stylizację. Zdecydowała się na dopasowaną sukienkę o gorsetowej górze, która zestawiła z płaszczem w tym samym kolorze. Niestety nie wypadło to najlepiej" - stwierdził w rozmowie z Plotkiem ekspert.

Co byłoby lepszym wyborem? "Zdecydowanie lepiej prezentowałaby się oversize’owa, czarna marynarka w męskim stylu. Złote sandałki także nie były trafionym wyborem. Należałoby je zamienić na ponadczasowe, czarne szpilki w szpic - optycznie wysmukliłyby sylwetkę i nadały całości lepszych proporcji" - stwierdził. Musiał dostrzega jednak pozytywny aspekt - chodzi o włosy. "Na pochwałę zasługuje fryzura - naturalnie ułożone fale to wciąż jeden z wiodących trendów" - dodał.

