Ryszard Kotys był cenionym aktorem, który zagrał w takich kultowych produkcjach jak: "Rozmowy kontrolowane", "Vabank" czy "Kingsajz". Niewątpliwie wielu kojarzy go jednak przede wszystkim z rolą Mariana Paździocha w "Świecie według Kiepskich". O życiu prywatnym Kotysa zrobiło się przed laty głośno. Wszystko przez związek z o wiele młodszą kobietą. Para nie miała z tym jednak żadnego problemu z różnicą wieku. Historia ich miłości porusza.

Ryszard Kotys miał młodszą żonę. Ich relacja wzbudzała emocje

Pierwszą żoną aktora była Barbara Wojtkowska, z którą doczekał się syna - Piotra. Relacja trwała 20 lat, ale nie przetrwała. Kotys znalazł szczęście u boku innej kobiety. Jego relacją z o 26 lat młodszą Kamilą Sammler wzbudzała niemałe kontrowersje. Para poznała się na festiwalu teatralnym w Opolu. Aktorka zachwyciła Kotysa, gdy zagrała w inscenizacji "Wesela". Później oboje pracowali w łódzkim Teatrze im. Jaracza. Postanowili połączyć osobne pokoje w Domu Aktora, w którym mieszkali. Wywołali tym fale plotek. Później wyprowadzili się do Wrocławia i pracowali w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W 1987 roku na świat przyszedł ich syn, Eryk. Po latach nieformalnego związku decydowali się na ślub. Zewsząd pojawiały się komentarze o różnicy wieku zakochanych, ale oni sami zdawali się nimi nie przejmować. Podobno znajomi pary zakładali się, jak długo Kamila wytrzyma w związku ze starszym od siebie mężczyzną.

Aktorka podkreślała, że jej ukochany jest "młody duchem". Sammler zaznaczała, że Kotys to nie tylko jej mąż, ale również przyjaciel. "Niedojrzali chłopcy mnie nie interesowali, wręcz nudzili. Z czasem ta skłonność się pogłębiała. Ryszard jest bardzo dojrzałym człowiekiem, jednak zawsze młodym duchem, młodszym od niejednego naprawdę młodego" - mówiła aktorka w jednym z wywiadów.

Gdy Ryszard Kotys podupadł na zdrowiu, to żona była dla niego największym wsparciem

Ryszard Kotys w ostatnich latach życia podupadł na zdrowiu. Zmagał się z demencją, a także miał problemy z poruszaniem. W trudnych momentach mógł liczyć na wsparcie żony, która była z aktorem do końca jego życia. "Jestem od mojej żony po prostu uzależniony, bo tylko ona ma prawo jazdy. Gubię się dosłownie wszędzie. Na przykład wchodzę do jakiegoś mieszkania, a wychodząc, nie mogę trafić we właściwe drzwi. Bardzo często gubię się też w obcym mieście. Idąc do kogoś, nie kieruję się na klatkę schodową, tylko na przykład do piwnicy. Wtedy jestem potwornie przerażony" - mówił przed laty w wywiadzie dla "Rewii". Ryszard Kotys zmarł w 2021 roku. Kamila Sammler do dziś wspomina męża z sentymentem.