Kilka miesięcy temu Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zaskoczyli decyzją o rozstaniu. Nic nie zapowiadało rozpadu ich związku. Małżeństwo z sześcioletnim stażem niedługo przed potwierdzeniem tych wieści brało nawet udział w podkaście o związkach, w którym mówiło o swojej relacji, nie sygnalizując żadnych problemów. Kiedy media obiegły wieści o rozpadzie małżeństwa, Kaczorowska i Pela długo unikali komentowania tematu w przestrzeni publicznej. Wszystko zmieniło się po tym, jak aktorka "Klanu" wybrała się do Kuby Wojewódzkiego. Niedługo później wywiadu udzielił też Pela. Wyjawił, że decyzja partnerki była dla niego zaskoczeniem. "Nie byłem przygotowany na rozstanie w żaden sposób. Dlatego to, co ludzie odbierają jako stawianie siebie w roli ofiary, było po prostu moim rozbiciem się na tysiąc kawałków" - wyznał w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Co z rozwodem Kaczorowskiej i Peli? Wiadomo, co postanowili

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nadal pozostają w formalnym związku, mimo że od ich rozstania minęło kilka miesięcy. W wywiadach wielokrotnie wspominali o rozwodzie. Sami zainteresowani nie informowali, jak będą przebiegać formalności i na jakim etapie jest ich rozprawa rozwodowa. Osoba z otoczenia byłej już pary w rozmowie z Pudelkiem wyjawiła, co wie na ten temat. Jak się okazuje, chcą uniknąć przeciągającego się procesu, więc pracują nad ugodą.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy odbędzie się rozprawa. Agnieszka i Maciek przygotowują ugodę, żeby obyło się bez ciągania przez lata po sądach. W tym celu spotykają się na ustaleniach z pełnomocnikami

Maciej Pela pocieszony przez fankę. "Nie mogę uwierzyć, że zostałeś tak potraktowany"

Od momentu rozstania z Agnieszką Kaczorowską Maciej Pela jest wyjątkowo aktywny w mediach społecznościowych. Żył raczej w cieniu swojej partnerki. Jak sam podkreślał w wywiadach, to on zajmował się domem i dziećmi, a ona rozwijała medialną karierę. Od czasu rozstania Pela często urządza relacje live na Instagramie, podczas których gotuje. Dzięki takim spotkaniom nawiązał relację z fanami. Ostatnio jedna z kobiet postanowiła okazać mu wsparcie. "Przyjdzie do domu, ugotuje dla dzieci, zawekuje rosołek w słoiczki, posprząta. Potem dom opuści, bo wchodzi matka, która ma już ugotowane dla dzieci i posprzątane. Niby nic się nie zmieniło, a jednak zmieniło się tak wiele. Jesteś, Maćku, tak dobrym człowiekiem. Ciągle nie mogę uwierzyć, że zostałeś tak potraktowany" - napisała. Pela nie pozostawił tego wpisu bez odpowiedzi.