Kacper Porębski, znany w mediach społecznościowych jako Jasper, dzieli się swoją codziennością z fanami. 21-latek aktywnie działa na Instagramie i TikToku. Na pierwszej aplikacji zebrał niecałe 400 tysięcy obserwatorów, a na drugiej - prawie trzy miliony. Tiktoker na co dzień pokazuje swoje życie i działalność w internecie. Nie boi się również podejmować trudnych tematów. Ostatnio wyznał, że ma w planach zaciągnąć kredyt. Okazało się jednak, że cały proces będzie znacznie trudniejszy, niż mu się wydawało. Nie krył zaskoczenia.

Znany tiktoker chciał wziąć kredyt. Przeżył prawdziwy szok. Tego się nie spodziewał

Jasper przekazał fanom, że po raz pierwszy w życiu chce wziąć kredyt. Podkreślił, że chciałby mieć kiedyś swoje mieszkanie. Nie spodziewał się jednak, że czeka go tak długi proces. - Okazuje się, że to nie jest takie łatwe - powiedział na TikToku. Jasper chciał zaczerpnąć opinii specjalisty i umówił się z doradcą kredytowym. Na spotkaniu przeżył prawdziwy szok. - Nie wiedziałem, że za kredyt płaci się... Ja nie wiem, czy to jest normalne. Drugie tyle, ile kosztuje mieszkanie - podzielił się z fanami tą informacją. Jest jednak zdeterminowany, aby osiągnąć swój cel.

Ewelina Ruckgaber wzięła kredyt. Wyznała, czy żałuje

Wśród gwiazd, które otwarcie mówią o kredycie, jest Ewelina Ruckgaber. Aktorka znana z produkcji "Gliniarze" poruszyła temat swoich finansów. Tak komentowała sytuację w 2023 roku. - Ja mam teraz 30 lat kredytu hipotecznego na głowie. Na razie sobie radzę. Dopóki jest serial "Gliniarze", to mam nadzieję, że będę sobie radzić - wyznała aktorka. Podkreśliła, że nie żałuje swojej decyzji o zaciągnięciu kredytu. - Nie jest to łatwa sprawa, ale nie żałuję, że go wzięłam. Wolę spłacać kredyt, który i tak będzie mniejszy niż comiesięczny koszt wynajmu mieszkania - wyjaśniła gwiazda serialu "Gliniarze".