W hotelu Hilton w Warszawie odbyła się gala tygodnika "Piłka Nożna", podczas której nagrodzono najwybitniejszych przedstawicieli świata futbolu. Wyjątkowe statuetki zostały przyznane w kategoriach: Piłkarz Roku, Ligowiec Roku, Obcokrajowiec Roku, Pierwszoligowiec Roku, Drużyna Roku, Piłkarka Roku, Odkrycie Roku, Trener Roku i Wydarzenie Roku. Na uroczystości nie zabrakło polskich gwiazd. Znane osobistości postawiły na eleganckie stylizacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zmienili się Lewandowski, Szczęsny i Błaszczykowski? Niezwykła Metamorfoza!

Gala tygodnika "Piłka Nożna". Znane gwiazdy pojawiły się na sportowym wydarzeniu

Na gali tygodnika "Piłka Nożna" pojawił się między innymi Jakub Rzeźniczak. Były piłkarz wybrał klasyczny, czarny garnitur. Jego boku nie opuszczała Paulina Rzeźniczak. Ukochana postawiła na czarną, długą sukienkę i srebrne dodatki. Swoją obecnością na czerwonym dywanie zachwyciła Iwona Lewandowska. Mama piłkarza również poszła w czerń. Czerwone dodatki były świetnym dopełnieniem kreacji. Podobne kolory wybrał też jej partner. Anita Werner na gali pojawiła się w dopasowanym stroju. Uwagę zwracał złoty zamek i dodatki w tym samym kolorze. Jak oceniacie stylizacje gwiazd?

PRZECZYTAJ TEŻ: Szczęsny przerwał milczenie po czerwonej kartce. Reakcja Mariny mówi wszystko

Gala tygodnika "Piłka Nożna". Kto był najlepszy?

Najlepszym polskim zawodnikiem został kapitan reprezentacji Polski. Napastnik FC Barcelony otrzymał to wyróżnienie po raz dwunasty. Robert Lewandowski nie krył zachwytu. - Każda nagroda jest dla mnie wielką dumą. Cieszę się, że kolejny raz dostała się w moje ręce - powiedział. Piłkarką Roku 2024 została Ewa Pajor. Trener Roku to Adrian Siemieniec. Tytuł Pierwszoligowca Roku otrzymał Angel Rodado. Odkrycie Roku powędrowało do Kacpra Urbańskiego. Jagiellonia Białystok została Drużyną Roku. Ligowcem Roku 2024 jest Taras Romanczuk. Obcokrajowcem Roku został Jesus Imaz. Wydarzeniem Roku 2024 stał się awans reprezentacji kobiet do finałów mistrzostw Europy. ZOBACZ TEŻ: Studio Lewej w Barcelonie to inny poziom niż znane siłownie. Szok, co znajduje się w łazience [PLOTEK EXCLUSIVE]