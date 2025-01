Kuba Szmajkowski już od dawna marzy, aby stanąć na eurowizyjnej scenie i zaśpiewać dla publiczności z całego świata. Młody wokalista ma już za sobą kilka podejść. W tym roku także próbuje swoich sił w polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji. Już 14 lutego w Walentynki dowiemy się, kto tym razem będzie reprezentował Polskę. Szmajkowski wyjawił, że może liczyć na wsparcie Edyty Górniak, która także miała okazję stanąć na eurowizyjnej scenie i w 1994 roku zdobyła najwyższy jak dotąd wynik naszego kraju, zajmując w finale drugie miejsce. Kuba Szmajkowski wyjawił, co usłyszał od wokalistki.

Kuba Szmajkowski w preselekcjach do konkursu Eurowizji mógł liczyć na wsparcie Edyty Górniak

Kuba Szmajkowski z niecierpliwością czeka na ogłoszenie wyników preselekcji do konkursu Eurowizji. Chociaż w przestrzeni publicznej mówi się, że największe szanse na zwycięstwo ma Justyna Steczkowska, to jeszcze nic nie jest przesądzone. Młody wokalista pojawił się ostatnio w studiu RMF FM w podcaście "Studio 96.0" i wyjawił, że Edyta Górniak go wspiera i trzyma kciuki, aby mu się udało. Zdradził, że wokalistka nagrała mu nawet wiadomość.

Dostałem nawet od pani Edyty taką głosówkę, gdzie się bardzo, bardzo ciepło wypowiada na mój temat. Mega miło zareagowała na "Pray". To sprawiło, że naprawdę miałem cudowny dzień

- powiedział Szmajkowski.

Kuba Szmajkowski o relacji z Edyta Górniak. "Zawsze marzyłem o tym, żeby być w jej drużynie"

Kuba Szmajkowski z Edytą Górniak zna się jeszcze z programu "The Voice Kids". W trakcie rozmowy w studiu RMF FM podkreślił, że bardzo chciał być w drużynie wokalistki. Ostatecznie piosenkarz trafił do grupy Dawida Kwiatkowskiego. "Nie ukrywam, że mam ogromny sentyment do pani Edyty. Zawsze uważałem i uważam do tej pory, że jest genialną wokalistką i artystką. Nasze drogi gdzieś tam przecięły się w momencie, kiedy brałem udział w "The Voice Kids". I pomimo tego że wybrałem Dawida Kwiatkowskiego, to zawsze marzyłem o tym, żeby być w drużynie Edyty Górniak" - podsumował.