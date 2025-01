Paweł Wawrzecki i Barbara Winiarska stanęli na ślubnym kobiercu tuż po studiach. Jakiś czas później na świecie pojawiła się ich córka, Anna. Dopiero po kilku miesiącach jej życia wyszło na jaw, że cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Do końca życia będzie niepełnosprawna. "Ani dawano dwa lata życia. Kiedy skończyła dwa lata, było rzeczywiście źle. Leżała bez ruchu... Trzeba było do niej wstawać kilkanaście razy w nocy, prać to wszystko. Zmienialiśmy się stale, potem Baśka zaczęła z Anią spać. I już nie myśleliśmy, czy my jesteśmy fajną parą" - opowiadał Wawrzecki w rozmowie z "Wysokimi Obcasami". Ostatnio otworzył się na temat choroby córki w podcaście Złota Scena.

Paweł Wawrzecki szczerze o chorobie córki. Nie przeczuwał, że Anna może mieć problemy ze zdrowiem

Paweł Wawrzecki niedawno udzielił wywiadu w podcaście Złota Scena. Opowiedział więcej szczegółów na temat swojego codziennego życia i opiece nad niepełnosprawną córką. Wyznał, że Anna była wcześniakiem. Wówczas jednak nie podejrzewał jednak, że coś może być nie tak. - Jak się urodziła, to my wtedy o tym nie wiedzieliśmy. (...) Moja była wcześniakiem. Nie wiedzieliśmy, że jest losowo obciążona. Dopiero zorientowaliśmy się gdzieś w okolicach września następnego roku - mówił.

Dodał, że wraz z Barbarą Winiarską początkowo nie wiedzieli, czego się spodziewać. Z czasem zdecydowali się na zrobienie konkretnych badań. Ostateczna diagnoza była zaskakująca. - To jest bardzo ciężkie. Ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tego, o czym mówimy. Myślałem, że wystarczy aspirynę dać, uczeszemy, wykąpiemy i będzie cacy. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że to jest na całe życie - opowiadał aktor w podcaście.

Paweł Wawrzecki opowiedział o chorobie Anny. Poświęcił życie dla córki

Paweł Wawrzecki przez dwie dekady wychowywał córkę z ówczesną żoną. Barbara Winiarska zmarła w 2002 roku. Później odeszli dziadkowie, którzy pomagali w opiece nad Anną. Obecnie aktor dzieli życie między Polskę i Stany Zjednoczone, gdzie jest jego żona Izabela. Wawrzecki wie, że do końca życia będzie opiekował się niepełnosprawną córką. - Ja wyszarpuje fajne momenty z życia, żeby spełniać się zawodowo, ale też trzeba żyć i cieszyć się z życia i kiedy się tylko da, to ja odskakuję sobie na chwilę, żeby nie zapomnieć, że ja też mam swoje życie. Ale tak w ogóle, to oddaję życie mojemu dziecku. Ania będzie miała 43 lata w tym roku - wyznał.