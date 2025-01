Król Karol III do Polski przyjechał 27 stycznia. To jego pierwsza wizyta w naszym kraju, odkąd w 2022 roku objął tron. Król najpierw odwiedził Kraków, a następnie udał się do Auschwitz na uroczystość z okazji 80. rocznicy wyzwolenia obozu. Jak informowano już wcześniej, monarcha wziął udział w obchodach wraz z ocalałymi więźniami obozów oraz przedstawicielami państw.

Król Karol III wzruszył się podczas obchodów w Auschwitz

Ceremonia z uroczystości w Auschwitz była transmitowana na żywo przez TVP. Najważniejszym punktem wydarzenia były wystąpienia ocalałych, którzy wygłosili niezwykle poruszające przemowy. Kamery uchwyciły także twarze zebranych na miejscu osób, na których nie brakowało emocji. Na jednym z ujęć widać bardzo poruszonego króla Karola III. Podczas wystąpień brytyjski monarcha ocierał łzy. Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.

Król Karol III nie był oczywiście jedynym reprezentantem z zagranicy, którzy 27 stycznia przyjechali do Polski. W Oświęcimiu obecni byli również m.in. m.in. Wołodymyr Zełenski, Olaf Scholz, Emmanuel i Brigitte Macronowie czy król i królowa Hiszpanii. Pod koniec uroczystości, zaraz po ocalałych, przedstawiciele państw złożyli znicze.

Król Karol III odwiedził również Kraków

Przed przyjazdem do Oświęcimia król Karol III był również w Krakowie. Monarcha odwiedził m.in. Centrum Społeczności Żydowskiej. W 2008 roku, jeszcze jako książę, miał okazję brać udział w uroczystym otwarciu tego miejsca. Król miał ponownie okazję osobiście spotkać się z ocalałymi. Podczas wydarzenia miała miejsce także nieco mniej formalna sytuacja - Karol III otrzymał od polskich dzieci w prezencie rysunek.

Jak podaje Polskie Radio, w Centrum Społeczności Żydowskiej król Karol III powiedział także kilka słów. - W świecie, który doświadczył Holokaustu, takie projekty jak to centrum przywracają wiarę w ludzkość - przekazał. Dodał także, że nadal jest wiele do zrobienia, a z przeszłości należy wyciągnąć wnioski, aby stworzyć lepszy świat dla przyszłych pokoleń. - Z którego będziemy mogli być na prawdę dumni - zaznaczył.

Informacja o obchodach z okazji 80. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz została również przekazana w mediach społecznościowych rodziny królewskiej. "Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holocauście i 80. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, największego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Król weźmie dziś udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę, które odbędą się w Polsce" - mogliśmy przeczytać.