Z pewnością wiele osób pamięta głośne nagranie sprzed ponad dekady, na którym przyrodnia siostra Dody wypowiadała się na jej temat. - Nie chcę żadnego kontaktu i nie oczekuję od niej żadnych pieniędzy, niech sobie żyje tak, jak zdecydowała. Ja się od tej rodziny odcinam. Nie interesuje mnie w ogóle - mówiła w programie "Na językach". Wiele osób myślało, że Zmudczyńska pójdzie w ślady przyrodniej siostry i rozpocznie przygodę z muzyką. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że pasjonuje się śpiewem. Podczas jednej z rozmów wykonała nawet hitową piosenkę Dody "Mam tylko Ciebie". Wygląda jednak na to, że obrała zupełnie inną ścieżkę.

Przyrodnia siostra Dody na najnowszych nagraniach. To naprawdę ona?

Paulina przeszła sporą metamorfozę. Rozjaśniła włosy i zaczęła stawiać na nieco delikatniejszy makijaż. Nagrania z jej udziałem pojawiły się na profilu jednego z projektantów mody. To efekty profesjonalnej sesji zdjęciowej. Widzimy, jak przyrodnia siostra Dody pozuje w modnych stylizacjach, a przed obiektywem wydaje się czuć naprawdę pewnie. Nie przeszkadzają jej żadne rekwizyty i różnie ogrywa konkretne kreacje. Wygląda na to, że to właśnie z branżą modową chce związać swoją przyszłość. Dajcie znać, co myślicie o opublikowanym fragmencie. Znajdziecie go na końcu artykułu.

Doda nie lubi sławy. Prywatnie jest zupełnie inna. "Mam dużą potrzebę niezależności i wolności"

Artystka w wielu wywiadach podkreślała, że choć z pozoru wygląda na bardzo ekstrawertyczną osobę, to tak naprawdę ceni sobie ciszę i spokój. "Przede wszystkim nie chcę być inwigilowana, sprawdzana, oceniana, obserwowana. Mam dużą potrzebę niezależności i wolności. (...) Naprawdę nie lubię sławy, mimo że wmawia mi się, że kocham skupiać na sobie uwagę. Nie taką... Tak mogą mówić ludzie, którzy mnie kompletnie nie znają, którzy nie wiedzą, jaka jestem naprawdę" - zdradziła jakiś czas temu w rozmowie z magazynem "Glamour".