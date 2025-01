Laluna zyskała rozgłos w sieci dzięki programowi "Królowe życia", Clout MMA oraz Fame MMA. Odważna influencerka zasłynęła z zamiłowania do luksusu, znanych projektantów, ciętego języka i operacji plastycznych. Za nią powiększanie biustu, ust i wstawienie śnieżnobiałych zębów. Wiadomo o ośmiu operacjach plastycznych, a gwiazda zyskała popularność już po metamorfozie wyglądu. Na archiwalnych zdjęciach wygląda zupełnie inaczej.

Laluna pokazała naturalne oblicze. Fanom podoba się ten look

Na co dzień influencerka nosi peruki i to w różnych odcieniach. Jej naturalny kolor włosów to ciemny brąz, co możemy zauważyć na archiwalnym zdjęciu, które udostępniła na Instagramie. Zamieściła fotografię w bikini, kiedy jeszcze nie ingerowała w sylwetkę. Jedno nie uległo zmianie - Laluna w młodości uwielbiała duże okulary i widoczną biżuterię. Fani influencerki nie kryją podziwu nad jej wyglądem. "Naturalnie dziesięć razy ładniej , "Ale jaka tam była też ładna figura", "Zawsze miała styl" - można przeczytać w komentarzach. Archiwalne zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Laluna chciała schudnąć jak wiele celebrytek. Teraz przestrzega fanów

Celebrytce zależy na tym, aby mieć szczupłą figurę. Regularnie modeluje żuchwę i twarz, aby mieć zarysowane kości policzkowe. Nie ukrywała, że próbowała schudnąć za pomocą popularnego leku na cukrzycę. Przekonała się na własnej skórze, jak niebezpieczna jest ta metoda. "Mówiłam wam, że masakra mi się po nim stała. To bardzo niebezpieczny lek. Najlepsze jest to, że mi to lekarz przepisał, bo miałam początki cukrzycy. No widzicie, ale ten lekarz odchudza wszystkich pacjentów tym lekiem, a później po jakimś czasie wszyscy mają ogromne problemy. Po odstawieniu leku bardzo szybko i mocno przybiera się na wadze, ale pamiętajcie, nie każdy. No i taka rada ode mnie, jak nie brałaś go nigdy, to nie ruszaj. A jak bierzesz, to bierz do końca życia pod opieką lekarza, bo inaczej lipa będzie" - pisała na InstaStories.