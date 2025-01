Marita "Deynn" Surma-Majewska i Daniel Majewski to para, która w mediach społecznościowych działa od lat. Jeszcze niedawno małżonkowie rozważali definitywne rozstanie, ale po licznych sesjach terapii i rozmowach zdecydowali się na dalsze kroczenie razem przez życie. Para teraz spodziewa się dziecka, które niedługo się urodzi, i jak wyjawili, będzie to syn. Daniel postanowił odpowiedzieć na pytania fanów. Jedno z nich dotyczyło transpłciowości dziecka.

Daniel Majewski zostanie ojcem. Tak zareagowałby na informację o transpłciowości dziecka

Wierni fani duetu Deynn-Majewski wiedzą, jak ważna dla pary jest wiara w Boga. "The M" chętnie opowiada o religii. Jego wpisy w sieci zwykle wywołują kontrowersje, a wielu określa go mianem "szura". Chodzi o teorie spiskowe związane m.in. z medycyną. Odnosi się również do aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych - co często spotyka się z krytyką internautów. W październiku 2024 roku małżeństwo Majewskich wyjawiło, że spodziewa się dziecka. Niedługo później dowiedzieliśmy się, że będzie to chłopiec. Para już nie może doczekać się, by zostać rodzicami. Celebryta postanowił odpowiedzieć na kilka pytań fanów. Nie dziwi, że wiele z nich dotyczyło dziecka. "Co byście zrobili, jako przyszli rodzice, gdyby wasze dziecko okazało się być transpłciowe?" - padło na InstaStories Majewskiego.

Influencer postanowił odpowiedzieć, choć wielu z pewnością liczyło na bardziej dosadną wypowiedź. "The M" bowiem uniknął bezpośredniej konfrontacji z tematem. "Na szczęście nie będziemy mu puszczać Netfliksa" - stwierdził. "Naprawdę bardzo tęsknię za czasami, kiedy ludzi pytano o to, co by zrobili, gdyby ich dziecko było niegrzeczne, chciało zrobić sobie tatuaż albo nie chciało pójść na dobre studia" - dodał.

Daniel Majewski o wyborze imienia dla syna. Wspomniał o pokazywaniu dziecka w sieci

Z pozostałych odpowiedzi Majewskiego mogliśmy się dowiedzieć co nie co na temat imienia dla syna. To właśnie on miał je wybrać - gdyż w przypadku dziewczynki wybór miałaby Deynn. Okazało się, że Marita zaproponowała imię i okazało się, że "jest genialne, idealne" i sam influencer nie wyobraża sobie innego. Wyjawił również, że zamierzają pokazywać syna, ale "ze smakiem i zachowaniem odpowiedniej prywatności". Majewski chce chwalić się fanom "największym skarbem". Zaznaczył, że para nie będzie zarabiać na dziecku. Czy dziecko małżeństwa dostaje telefon? Jak zaznacza Daniel, komórka nie będzie sposobem na ucieczkę od rodzicielskich obowiązków.