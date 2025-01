Stefan Friedmann to znany aktor, który ma na koncie role w znanych produkcjach. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Milionie za Laurę" oraz "Ojcu Mateuszu". Aktor doczekał się dwójki dzieci. Jego syn Wojciech to znany pisarz i podróżnik, który prężnie działa w mediach społecznościowych. Instagramowy profil mężczyzny obserwuje prawie 27 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie Wojciech Friedmann promuje autobiografię pt. "Mój pierwszy ostatni raz". Pisarz opowiedział o niej również 27 stycznia w najnowszym wydaniu programu "Pytanie na śniadanie".

Wojciech Friedmann o uzależnieniu. "To są doświadczenia..."

W opisie najnowszej książki Wojciecha Friedmanna można przeczytać, że jest to "historia o tym, że nawet z największego bagna można wyjść na prostą". Beata Tadla i Robert El Gendy dopytywali pisarza o znaczenie tych słów. Zdobył się na szczere wyznanie o uzależnieniu. - To są doświadczenia, nie zawsze fajne, które miałem na swojej drodze i z których było mi ciężko się wydobyć w pewnym momencie życia. (...) Jestem alkoholikiem i to jest związane z uzależnieniem, też te same problemy są przy okazji uzależnienia od narkotyków, od innych rzeczy, substancji zmieniających świadomość, ale i również czasami od jedzenia czy grania - powiedział Wojciech Friedmann.

Pisarz wspomniał także o tym, że przez uzależnienie nie pamięta wielu miesięcy ze swojego życia. - To już były lata tej degrengolady życiowej, to nie było jedno zdarzenie, to było wiele rzeczy, ciąg tygodniowy. Tak jak powiedziałem, tego braku kontroli, braku świadomości, wiedzy, co się działo przez cały czas - powiedział podczas rozmowy w "Pytaniu na śniadanie".

Wojciech Friedmann przyznaje wprost. "Żałuję"

W dalszej części rozmowy pisarz wyznał, że cały czas towarzyszy mu myśl o tym, jak wiele się zmieniło w jego życiu. Friedmann od dziewięciu lat nie pije alkoholu. - Jak się obudzę tylko, to sobie uświadamiam moment życia, w którym jestem i jak było kiedyś. To jest taka codzienna potrzeba świadomości tego, co się działo kiedyś - powiedział. W codzienności syna aktora nie brakuje refleksji. - Ja wiele rzeczy żałuję i powinienem być w kontakcie z osobami, które skrzywdziłem oraz starać się gdzieś naprawiać to wszystko, te stosunki: rodzinne czy kumpelskie. Ale ja już się dziś nie wstydzę. Moje życie idzie w dobrym kierunku - powiedział.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.