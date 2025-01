Za nami 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku akcja charytatywna i działania Jurka Owsiaka są mocno hejtowane, do czego przyczyniają się głównie prawicowe media. Założyciel WOŚP ujawnił, że w ostatnim czasie otrzymywał groźby śmierci, co jest pokłosiem nagonki TV Republika. Stacja Tomasza Sakiewicza nawet promowała się akcją: "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę". W wyniku gróźb wobec założyciela WOŚP zatrzymano cztery osoby. Jeden z zatrzymanych mężczyzn tłumaczył, że zachowywał się tak po zapoznaniu się z jednym z reportaży na temat Owsiaka w TV Republika. Krzysztof Gawkowski stwierdził, że stacji może grozić utrata koncesji. - To pokazuje, że nie może być żadnej tolerancji dla hejtu, dla ludzi, którzy to robią. Konsekwencje powinny być mocne, na pewno w przypadku TV Republika. Takie zachowania wprost wskazują, że powinniśmy mówić o cofnięciu koncesji - powiedział wicepremier na antenie TVN24. Wygląda na to, że Tomasz Sakiewicz, jak i pracujący dla niego "dziennikarze", nie zamierzają przerwać spirali hejtu kierowanej w stronę Owsiaka. Dowodem może być rozmowa przedstawiona w programie "Piachem w tryby".

TV Republika niżej upaść nie mogła? Przedstawiono skandaliczną sondę na temat Owsiaka

Program "Piachem w tryby" rozpoczął się od okrzyków prowadzących "Jurek, Jurek pokaż fakturę". "To tylko prośba o fakturę do Jerzego Owsiaka, lidera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kibicujemy mu, żeby zbierał na dzieci, kibicujemy, żeby umiał się z tego rozliczyć" - powiedział Kuba Maciejewski. Na antenie prowadzący wspomnieli również o sondzie, której pytanie jest nie tylko skandalicznie skonstruowane, ale wywołuje ciarki na ciele, przypominając o morderstwie Pawła Adamowicza. Polityk zmarł sześć lat temu, niedługo po finale WOŚP. "Co się stanie, jeśli Owsiak nie będzie grał do końca świata i o jeden dzień dłużej?". Przedstawiono również kpiące pytania: A. Przyjdzie jakiś lepszy cwaniak. B. Wszystkie wille pójdą pod młotek. C. Odnajdą się rachuneczki i fakturki.

Aż się wierzyć nie chce, co wyemitowała TV Republika nt. Owsiaka. Zapnijcie pasy Aż się wierzyć nie chce, co wyemitowała TV Republika nt. Owsiaka. Zapnijcie pasy. Fot. Screen/ TV Republika

Mówią, że Republika oskarża Owsiaka. Nie. Tutaj absolutnie cała idea pomocy jest jak najbardziej słuszna, tylko chodzi o to, żeby te pieniądze, które mają trafić na dzieci chore na raka, żeby te pieniądze trafiły na te dzieci, a nie na różne polityczne akcje Jurka Owsiaka. Zresztą pieniądze z nielegalnej TVP też miały trafić na dzieci chore na raka, a jak jest? No jest czysta, brudna woda

- wtrącił się Adrian Borecki. Żenujący prowadzący silił się na kpiący ton, ale pokazał brak klasy, wspominając o osobach protestujących pod siedzibą TV Republika. "Brakowało mi pewnej pani, która przypomina mi Tutanchamona, takiego trochę ususzonego, ale może się pojawi następnym razem". Wyemitowano również krótką rozmowę z jedną z kobiet, zatrzymaną w wyniku gróźb wobec założyciela WOŚP.

Adrian Borecki w pewnym momencie pożalił się na hejt, który ma dotykać pracowników TV Republiki. "Jeżeli chodzi o groźby do Jurka Owsiaka, to tam parę godzin wystarczy, żeby zatrzymać jakąś osobę. Otrzymaliśmy tysiące gróźb, także zabójstwa, czy ktoś tam nas dojedzie i jakoś policja nikogo nie zatrzymuje. Co za jakiś dziwny przypadek" - mówił. Na koniec wydania Jakub Maciejewski przedstawiono wyniki sondy. 18 procent zaznaczyło odp. A. Przyjdzie jakiś lepszy cwaniak. 12 proc. B. Wszystkie wille pójdą pod młotek. Na C. Odnajdą się rachuneczki i fakturki miało zagłosować 71 proc. Nie podano, ile osób wzięło udział w głosowaniu.

Jerzy Owsiak zwrócił się do prawicowych stacji. "Tego się spodziewaliście?"

Owsiak skierował kilka słów m.in. do stacji Sakiewicza i braci Karnowskich. "Do TV Republika, wPolsce24 i innych nieprzychylnych! Wasza wściekła, zła i pełna nienawiści kampania strachu do Orkiestry przyniosła jeden, dla was bardzo zaskakujący, a dla nas do przewidzenia efekt" - zaczął. Zaznaczył, że w ostatnim czasie darczyńcy stali się bardziej hojni. "Jutro gramy finałowo, a na naszym koncie już 38 392 158 milionów złotych (ponad pięć milionów więcej niż rok temu o tej porze) deklarowanych i faktycznych wpłat. Przy wielu takich aktywnościach informacja od darczyńców, że spotykając się z takim hejtem, dają drugie tyle. Tego się spodziewaliście? No i że wartość tej waszej kampanii to 3 850 000 zł! Takie dane podał Instytut Monitorowania Mediów w raporcie na zlecenie Fundacji Basta. Od 1 do 12 stycznia ogrom złych newsów i ani jednego pozytywnego" - dodał założyciel fundacji.