Maffashion w niedawnym wywiadzie dla Pomponika wypowiedziała się na temat Jerzego Owsiaka i jego działalności w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celebrytka, która od lat wspiera inicjatywy WOŚP-u, podzieliła się swoimi refleksjami na temat lidera organizacji. Gwiazda wypowiedziała się również na temat kontrowersji, które dotyczą Jerzego Owsiaka.

Maffashion o wsparciu, jakie zapewnił jej synowi WOŚP

Maffashion w trakcie szczerej rozmowy z serwisem otwarcie wskazała na to, że jej syn korzystał z aparatury zakupionej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Celebrytka wyjaśniła również, że utwierdza to ją w przekonaniu o społecznej wartości podarowanego przez organizację sprzętu. - Mój synek po urodzeniu był badany aparaturą z naklejką WOŚP-u, z pieniędzy WOŚP-u. Dlatego będę wspierała - wyznała Julia Kuczyńśka, a następnie dodała. - Każdy ma prawo do własnego zdania. Ja jestem żywym przykładem na to, że WOŚP działa, że jest przydatny - powiedziała przed kamerą Pomponika influencerka.

Maffashion broni Jerzego Owsiaka. Zwraca uwagę na krytykę założyciela WOŚP-u

Maffashion w dalszej części rozmowy z Pomponikiem przyznała, że mimo iż uważa, że każdy ma prawo do własnej opinii, to jej zdaniem, fundacja działa skutecznie i transparentnie. Przy okazji celebrytka zwróciła uwagę na to, że problemy prawne organizacji uniemożliwiłyby jej funkcjonowanie. - Wydaje mi się, że żadna taka fundacja nie mogłaby funkcjonować, gdyby nie była transparentna, gdyby robiła coś (...) [niezgodnie z prawem - przyp. aut.] - powiedziała gwiazda. Maffashion w rozmowie z Pomponikiem odniosła się również do krytyki dotyczącej zarobków Owsiaka. Zauważyła, że niezależnie od tego, co ten zrobi, to zawsze pojawią się podejrzenia o nieuczciwość. - Nie chcę tego tematu poruszać tutaj, publicznie, ale to jedna z tych kwestii, którą ostatnio poruszamy ze znajomymi. Jurek tak naprawdę nic nie mógłby robić, bo zawsze, w każdym aspekcie, będzie mówione, że to pewnie z pieniędzy WOŚP-u. On chyba powinien pod mostem mieszkać, pewnie nic nie jeść. Jak pójdzie do restauracji, to pewnie będzie za droga, jak pojedzie na wakacje, to pewnie z tych pieniędzy. Ciężki kawałek chleba - powiedziała oburzona celebrytka.